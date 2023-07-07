У Києві жінка вигулювала шістьох дітей на повідці: Мережу шокувало відео

У Києві жінка гуляла з дітьми, які були прив’язані до неї мотузкою. На відео, яке опублікували в соціальних мережах видно, що жінка тримає мотузку червоного кольору, до якої прив’язані за пояс шестеро дітей. Вона йде з ними по тротуару не оглядаючись, а потім, щось каже дітям, показуючи рукою в арку будинку.

В Мережі жінку назвали "суворою київською бабусею", яка вигулює дітей на повідку.

Сайт ТСН.ua показав відео Ларисі Шкловцовій, дитячій і сімейній психологині. Адже така прогулянка з дітьми у центрі міста виглядає дивною навіть під час війни.

"Звичайно, те, що в країні йде війна, теж загострює тему організації безпеки дітей на вулиці. На відео ми бачимо жінку, яка веде діток-дошкільнят, зв'язаних мотузкою. На що слід звернути увагу, що має насторожити: те, що діти тримаються за мотузку - відома практика, в цьому нема нічого страшного, якщо потрібно пройти від садочку до дитячого майданчика, наприклад. Мене бентежить відсутність емоційного й зорового контакту з дітками, а також лише один супроводжуючий дорослий. В цій ситуації зовсім немає зорового контакту у дорослого і дітей. Дорослий без емоцій, ніби робот, який виконує функцію - перевести дітей з точки А в точку В", - коментує для сайту ТСН.ua відео Лариса Шкловцова.

Вона зазначає, що зазвичай, з дітьми дошкільного віку ми не ходимо по одному дорослому на людній вулиці, адже це небезпечно для дітей. Тому реакція користувачів соціальних мереж виправдана і цілком зрозуміла.

У Києві жінка вигулювала на повідку дітей

"Можливо, це приватна няня чи приватний садок, але поруч ганяють автомобілі, місце небезпечне для подібних переходів з дітками. Ще й супроводжуюча вихователь не дивиться, що з дітьми, як вони йдуть. Я б радила батькам цих діток звернути увагу на організацію безпечних прогулянок. Адже, якщо так організована прогулянка, то що проходить за стінами садочку, можна лише уявляти", - додає психологиня.

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