У Києві жителі Подолу прокинулися в диму і смороді: що сталося (фото, відео)

У Києві жителі Подолу прокинулися в диму і смороді: що сталося (фото, відео)

Смог посеред ночі охопив увесь район правого берега Києва.

У диму і смороді прокинулися жителі столичного Подолу. Смог посеред ночі охопив увесь район правого берега Києва.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 17 листопада.

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Виявилося, горів склад приватної компанії - всередені зберігали гаражні ролети. Зайнялося приміщення близько другої ночі.

Жертв та постраждалих немає.

За попередньою інформацією - вогонь охопив близько 200 квадратних метрів.

Вщент вигорів автомобіль, що був припаркований поруч.

Приборкати пожежу рятувальникам вдалося о 5 ранку.

Втім склад і досі продовжує тліти.

Що стало причиною займання, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Новини Києва: на Подолі горів склад приватної компанії – смог вночі охопив увесь район правого берега

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