У Києві жителі Подолу прокинулися в диму і смороді: що сталося (фото, відео)

Смог посеред ночі охопив увесь район правого берега Києва.
У диму і смороді прокинулися жителі столичного Подолу. Смог посеред ночі охопив увесь район правого берега Києва.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 17 листопада.
Виявилося, горів склад приватної компанії - всередені зберігали гаражні ролети. Зайнялося приміщення близько другої ночі.
Жертв та постраждалих немає.
За попередньою інформацією - вогонь охопив близько 200 квадратних метрів.
Вщент вигорів автомобіль, що був припаркований поруч.
Приборкати пожежу рятувальникам вдалося о 5 ранку.
Втім склад і досі продовжує тліти.
Що стало причиною займання, з'ясовуватимуть правоохоронці.
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