У Києві жорстоко побили дитину: познайомились у Мережі, заманили і гуртом напали

Заманили, а потім побили! У Києві підлітки знову влаштували бійку. Група молодиків у масках жорстоко побила свого однолітка ціпками та ланцюгом. Свій злочин зловмисники вже традиційно знімали на відео і його злили в Мережу. За справу вже взялась столична поліція. Що кажуть правоохоронці – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Бійка у Києві

Ця історія про жорстокість, яку вже просто неможливо описати словами. У Києві трапилася чергова бійка між підлітками. П'ятеро молодиків, приховуючи обличчя під масками, налетіли на одного хлопця і почали його бити. А далі нападники похвалилися, що відібрали його телефон. Автори кадрів стверджують, що підлітки застосовували ланцюг і палиці під час побиття. Словом, вам треба це побачити.

З чого усе почалося?

Як пишуть у соцмережах, усе почалося з того, що підлітки під виглядом 17-річної дівчинки познайомилися в інтернеті з хлопцем і призначили йому зустріч. Далі налетіли на нього натовпом. На відео помітно, що у побитті брали участь п'ятеро осіб. Потерпілому вдалося втекти, але він втратив телефон, який підібрали кривдники.

Чергове знущання над підлітком в Києві: юнаки у масках побили хлопця ланцюгом

Що кажуть у поліції?

6 лютого поліція столиці розпочала перевірку за фактом чергового побиття підлітка в Оболонському районі. Інформацію про подію та відео правоохоронці виявили того ж дня ввечері під час моніторингу соціальних мереж, йдеться у повідомленні поліції Києва.

"На сторінках телеграм-каналів було опубліковано відео, як група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, б’ють хлопця, після чого вихваляються, що заволоділи його телефоном", – кажуть поліціянти.

У поліції зауважили, що заяв та повідомлень до них щодо цієї події не надходило. Вказану інформацію правоохоронці зареєстрували і почали встановлювати всі обставини події та її учасників. А вже за кілька годин стало відомо, що слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років.

Бійка у Рівному

Ще одна бійка між підлітками днями сталася у Рівному. Там 14-річний юнак потрапив до лікарні з переломом щелепи після сутички з однокласниками. Про це повідомили у поліції Рівненської області. За словами правоохоронців, у ліцеї під час уроку фізкультури між трьома однокласниками стався конфлікт, який переріс у штовханину. Під час сутички 14-річний юнак завдав своєму однолітку одного удару ногою в голову. Потерпілий звернувся по допомогу до шкільної медсестри, яка повідомила про це його мамі. Неповнолітнього госпіталізували до лікарні — у нього діагностували перелом щелепи.

"52-річна жінка звернулась до поліції із заявою: слідчі відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. Крім того вчора, до лікарні із забоєм щелепи звернувся 14-річний учень ще одного ліцею Рівного. З його слів травму нанесли двоє однокласників. Батько хлопця написав зустрічну заяву: претензій по даному факту ні до кого не має", – зазначили у поліції.

Попередні випадки

Останнім часом в Україні почастішали випадки насильства між підлітками. Відео жорстоких сутичок між неповнолітніми "вигулькують" з різних регіонів країни. Нещодавно стало відомо про новий поворот в історії з побиттям школярки в Києві. 23 січня у Мережі опублікували відео, на якому видно, як двоє дівчат по черзі б'ють іншу по обличчю. Одна із присутніх каже: "Може мені куртку зняти, щоб розмах був більший?" Після кількох ударів потерпіла заплакала. А далі підлітки їй заявили "Треба було думати про те, що говориш" і "плакати потрібно було раніше".

Що кажуть у поліції?

Того ж дня у поліції Києва повідомили, що проводять перевірку за фактом побиття школярки в Оболонському районі столиці.

Працівники поліції встановили особи учасниць побиття неповнолітньої дівчинки. Правоохоронці повідомили, що потерпілою була 13-річна школярка. За попередньою інформацією, дівчата покликали її на прогулянку, а згодом між ними виник конфлікт. Причини – невідомі. Одна із дівчат витягнула телефон та почала фільмувати все на відео, а інші двоє завдали школярці тілесні ушкодження.

Підлітки побили школярку в Києві, сміялися й знімали це на камери!

Що буде з нападницями?

4 лютого стало відомо, що прокуратура скерувала до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру до дівчат віком 15 та 11 років, які побили знайому. У Київській міські прокуратурі прокуратурі нагадали, що 23 січня у соцмережах з’явилося відео побиття дівчини. За цим фактом правоохоронці провели досудове розслідування і з’ясували, що напередодні підлітки посварились і почали силою з’ясовувати стосунки на спортивному майданчику. Інші двоє дівчат знімали все це на телефон, а відео поширили серед однолітків. Після інциденту побита дівчина пішла додому, але батькам нічого не розповіла.

Крім того, на батьків зловмисниць були складені адміністративні протоколи за ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей. Ці протоколи скеровані для розгляду до Оболонського райсуду Києва.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У КИЄВІ ЖОРСТОКО ПОБИЛИ ДИТИНУ: познайомились у Мережі, заманили і гуртом напали!

Нагадаємо, раніше спливли нові ключові подробиці жорстоких знущань з 12-річної дівчинки в Білій Церкві групою підлітків.

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