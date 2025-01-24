У Києві жорстоко побили дівчинку: у Мережу злили шокувальне відео

Чергове жорстоке побиття школярки! Поліція Київщини ще не до кінця розібралася із катуванням 12-річної дівчинки у Білій Церкві, аж тут у самій столиці трапився новий інцидент! В Оболонському районі Києва двоє дівчат били іншу по обличчю і знімали це все на камеру. Відповідне відео вже поширилося Мережею і за справу взялася поліція. Усі подробиці – в ексклюзиві TSN.UA.

Побиття дівчинки у Києві!

Це вже просто не вкладається в голові! Схоже, підлітки вигадали собі новий “тренд” – бити по обличчю тих, хто, нібито, чимось завинив. Чергове відео жорстокого побиття виклали в Інтернеті 23 січня. На ньому видно, як двоє дівчат по черзі б'ють іншу по обличчю.

Судячи з того, що відбувається, можна припустити, що школярку таким чином за щось “карають”. Одна із присутніх каже: “Може мені куртку зняти, щоб розмах був більший?”

Після кількох ударів потерпіла заплакала. А далі підлітки їй заявили: “Треба було думати про те, що говориш” і “плакати потрібно було раніше”.

Ми не можемо показати вам відео, яке знімали самі підлітки, в оригіналі, але уривок того, що відбулося ви маєте побачити.

Чергове побиття школярки: в Києві підлітки надавали ляпасів дівчинці

Що кажуть у поліції?

Того самого дня у поліції Києва повідомили, що проводять перевірку за фактом побиття школярки в Оболонському районі столиці. Інформацію про подію правоохоронці виявили 23 січня ввечері під час моніторингу соціальних мереж.

“Зокрема, в одному з телеграм-каналів було опубліковано відео, як двоє дівчат б’ють неповнолітню по обличчю. Поліцейські встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників. Детальнішу інформацію буде надано згодом”, – кажуть у поліції Києва.

А вже за кілька годин стало відомо, що працівники поліції встановили особи учасниць побиття неповнолітньої дівчинки на спортивному майданчику. Правоохоронці повідомили, що потерпілою була 13-річна школярка. За попередньою інформацією, дівчата покликали її на прогулянку, а потім між ними виник конфлікт, про причини якого не повідомляють. Одна із дівчат витягнула телефон та почала фільмувати все на відео, а інші двоє завдали 13-річній школярці тілесні ушкодження.

“Наразі правоохоронці встановили потерпілу. Також встановлено ще двох учасниць конфлікту - 15-річну місцеву мешканку, яка наносила удари, та 14-річну ученицю місцевої школи, котра знімала відео знущань над потерпілою на телефон. За вказаним фактом слідчі Оболонського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 (Побої і мордування) Кримінального кодексу України. Тривають заходи із встановлення третьої учасниці злочину”, – повідомили у поліції.

Побиття школярки у Білій Церкві

Останнім часом в Україні почастішали випадки насильства між підлітками. І більшість цих випадків були зафільмовані на телефон самими школярами. Так, вже 5 день поспіль не вщухає розголос навколо побиття дівчинки у Білій Церкві. Впродовж цього тижня в цій історії щодня з’являлися оновлення. З останнього - 22 січня Білоцерківський міськрайонний суд відправив під варту 16-річного хлопця, якого підозрюють у побитті дівчинки. Він перебуватиме під вартою до 20 березня включно без права внесення застави. Мати підозрюваного у катуванні дівчинки в Білій Церкві заявила, що вони подаватимуть апеляцію, бо, мовляв, "покарання повинен понести не лише він один".

Тим часом 16-річний підліток заявив, що шкодує про вчинене, але надалі коментувати інцидент відмовився.

З чого все почалось?

Нагадаємо, що почалося все з відео, на якому зафільмовані знущання старшокласників над дівчинкою. Ці кадри потрапили до Мережі. Підлітки били дівчинку ногами, руками, клеїли на голову жувальну гумку та вимагали гроші – 15 тисяч гривень. Зокрема, зловмисники відібрали у неї мобільний телефон, а знущання знімали на відео. Ударів по тілу дівчини завдавали як хлопці, так і дівчата. На відео чути, як дівчинці кажуть, що її "закопають у калюжі". А після слів "свято наближається" та вислову "день святого побиття" один із присутніх почав читати "Отче наш". В цей момент дівчинці знову розпилили в обличчя невідому речовину та завдали удару по голові.

У Мережі з’явилося відео жорстоких знущань старшокласників з дівчини

Реакція Мережі

Загалом на цю ситуацію звернули увагу тисячі українців, серед них було багато блогерів. Вони закликали встановити і покарати винних. Українці ж у Мережі теж активно реагують на заклики і вимагають справедливого покарання.

Зокрема, емоційно відреагував на кричущий інцидент із дівчинкою і український співак Тарас Тополя. На своїй сторінці у Facebook він зауважив, що гурт "Антитіла" слідкуватиме за розвитком подій навколо цієї історії.

Що кажуть у поліції?

Начальник управління ювенальної превенції Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Василь Богдан повідомив, що в побитті 12-річної дівчинки в Білій Церкві брали участь 10 підлітків. Імена учасників уже встановили. Спочатку нападникам інкримінували легкі тілесні ушкодження. Але після резонансу підозру переглянули. Нині всіх підозрюють у катуванні, а 16-річного парубка, який ударив її по голові та розпилив в обличчя газовий балончик – ще й у вимаганні коштів під час воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Розмова з тіткою потерпілої

Поки правоохоронці виконували свою роботу, стали відомі ключові подробиці жорстоких знущань з 12-річної дівчинки в Білій Церкві Київської області групи підлітків. Вони проливають світло на те, чому підліток Ярослава стала об’єктом знущань з боку своїх однолітків. ТСН.ua розшукав і поспілкувався з хрещеною Ярослави – Наталією Яковлевою.

"До повномасштабного вторгнення Ярослава з родиною мешкала в Іванкові Київської області. Недалеко від їхнього будинку росіяни тоді розмістили ракетні установки, націлені на Київ. Дитина багато чого пережила тоді", – розповідає пані Наталія.

Жінка каже, що їхній родині вдалося втекти звідти. Дитина почала адаптовуватися до мирного життя у Білій Церкві – займалася спортом, ходила в басейн, намагалася знайти друзів. Дівчинка дуже любить свого батька. Коли він приїжджає додому, для неї це справжнє свято. За даними відкритих джерел, він є військовослужбовцем. Ярослава дуже любить тварин – у неї є два коти, собачка. Вона дуже добра, хоча й була дуже налякана пережитим.

Як Ярослава опинилася у парку?

Як Ярослава опинилася у парку? На це запитання пані Наталія відповіла, що її в це місце під приводом прогулянки запросив хлопчик, з яким вона товаришувала, але який своєю чергою товаришував з майбутніми кривдниками.

Якого покарання вимагає родина дівчинки?

Наталія Яковлева уточнила, що мати Ярослави вимагає справедливого покарання для всіх фігурантів, а не такого, щоб більшість із них була зі статусом свідків у справі. Пані Наталія каже, що працює реабілітологинею, тому зауважує, що похресниці тепер важливо зробити МРТ для того, щоб дослідити її стан здоров’я.

Поліція прокоментувала скандальну версію з наркотиками

Своєю чергою в поліції Київщини, відповідаючи на запитання журналіста ТСН, прокоментували інформацію щодо наявності версії з наркотиками.

"Наразі під час досудового слідства встановлюються всі мотиви вчинення кримінального правопорушення. Дійсно, перевіряються вказані факти, але станом на зараз час у органів слідства відсутня інформація щодо конкретного спонукання до вживання потерпілою наркотичних засобів", – повідомив на пресконференції начальник слідчого управління ГУНП в Київській області Віктор Луговий. Він додав: "Звісно, якщо такі факти підтвердяться, то буде негайне беззаперечне безальтернативне реагування в рамках чинного законодавства".

Хто є батьками фігурантів?

Після того як інцидент набув розголосу, у Мережі почали точитися дискусії - а чи є серед фігурантів злочину родичі впливових осіб?

На це питання під час брифінгу відповів керівник слідчого управління ГУНП у Київській області Віктор Луговий. За його словами, фігуранти справи щодо побиття дівчинки в Білій Церкві раніше не мали проблем із поліцією і не перебували на обліку. Інформація про те, що їхні батьки працюють у правоохоронних органах чи на державних посадах, не підтвердилася.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У КИЄВІ ЖОРСТОКО ПОБИЛИ ДІВЧИНКУ: в Мережу злили відео!

Читайте також: