У Києві журналіста забрали до ТЦК просто зі знімань на Хрещатику: він показав, де тримають чоловіків

“Якщо сюди потрапив — вже не вийдеш”. У Києві журналіста Валентина Банних забрали до ТЦК просто під час знімань на Хрещатику. За словами журналіста, це зробили поліцейські, які підійшли до нього перевірити документи. Все перевірили і “бонусом” відвезли на ВЛК, а звідти до ТЦК.

Усі деталі інциденту, а також подробиці того, де утримують чоловіків, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Підвали ТЦК

Так виглядають підвали ТЦК. Принаймні так стверджує український журналіст Валентин Банних.

Чоловік відомий своїми стрімами, а у 2023 році співпрацював з українськими ЗМІ. Валентин проводив опитування людей на Хрещатику, однак, за його словами, до нього підійшли поліцейські без представників ТЦК та примусово доставили до військкомату. Чоловік запевнив, що у нього було оновлено облікові дані, а на смартфоні встановлено програму “Резерв+”. Інспектори поліції нібито не зважили на це й доставили журналіста до поліклініки на ВЛК, а звідки до ТЦК Шевченківського району.

“Робив опитування на Хрещатику, підійшла поліція, перевірила документи — і повідомила, ти не стоїш на обліку. Це незважаючи на те, що я своєчасно оновив дані. Вони доставили мене до поліклініки, нібито на ВЛК, звідти — до ТЦК та СП Шевченківського району”, — розповів Валентин.

Повноваження поліцейських

Нагадаємо, що поліцейські разом із представниками ТЦК інформують військовозобов'язаних, мають право вимагати військові документи, але самі повістки не вручають. Про це розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський, в інтерв'ю “Інтерфакс-Україна”.

Фото- та відеофіксація

Однак весь процес спілкування правоохоронців та особи, якій вручають повістку або просто у якої перевіряють документи, має фіксуватися на камеру.

Перевірка документів

Перевіряти ваші документи тепер можуть представники ТЦК, поліція, прикордонники. Місця перевірки документів не обмежені. Це можуть бути громадські місця, ТЦ, транспорт, на роботі або у навчальному закладі. Одним словом будь-де і будь-коли.

Ба більше, якщо ви вийшли з дому без будь-яких документів, може бути адміністративне затримання до трьох годин. А за злісну непокору поліцейському – адміністративна та навіть кримінальна відповідальність, пояснює головний поліцейський України.

Примітно, що ТЦК без поліції не може затримувати і доставляти громадян до ТЦК, а поліція без ТЦК не може вручати повістки. Про це пише Судово-юридична газета. У статті зазначається, що під час здійснення оповіщення у разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до районного (міського) ТЦК на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При цьому поліцейські не мають права вручати повістки, але можуть входити до груп оповіщення і перевіряти військово-облікові документи. Водночас під час перевірки документів пропозиція “прослідувати” до ТЦК має надійти від старшого групи оповіщення (старшим може бути лише представник ТЦК) у таких випадках:

Крім того, поліцейські самостійно можуть здійснити адміністративне затримання і доставлення особи до ТЦК. Однак теж тільки у конкретних випадках.

Коли журналіста поліція доставила до ТЦК, то йому нібито пообіцяли ще раз перевірити всі документи, залагодити формальності і відпустити. Натомість чоловіка доправили до розподільчого центру на ДВРЗ у Києві.

“І в поліклініці, і потім у ТЦК мені весь час повторювали: зараз залагодимо формальності та відпустимо тебе додому. У підсумку зараз я в розподільному центрі на ДВРЗ (місце, добре знайоме всім киянам, які проходили термінову службу)”, — розповів Валентин.

“Якщо сюди потрапив — усе, вже не вийдеш”

Також він зазначив, що проживає сам та має єдині ключі від квартири, де залишилася кішка — його не відпускають навіть аби погодувати тварину та комусь передати ключі. “Якщо сюди потрапив — усе, вже не вийдеш”, — говорить журналіст. Ба більше, за словами Валентина, у ТЦК навіть натякають, що якщо ти подзвониш друзям, щоб вони приїхали до тебе і привезли речі, то друзів також негайно мобілізують.

Примітно, що у розподільному центрі на ДВРЗ журналіст Банних сфотографував сивого, літнього чоловіка на милицях. Як повідомляє журналіст, дідуся зупинили на вулиці та мобілізували. Де він буде служити, не повідомляється.

“Лагідна” мобілізації в Україні

“Лагідна” або “силова” мобілізація, на жаль, продовжується в Україні. Чи не щодня у Мережі з’являються відео, де українських чоловіків крутять просто неба та пакують у буси представники ТЦК та навіть поліція. Ось ще одне таке відео зі Львова. На кадрах видно, що люди у формі тримали людину у бусі, а нога чоловіка застрягла між дверима автівки. Натомість поліція не втручалася.

І тільки після того як перехожі почали фільмувати все на відео та заступилися за чоловіка, якого представники ТЦК намагалися таким чином мобілізувати, поліцейський вийшов із машини і показав свої документи.

Коментар ТЦК

Львівський обласний ТЦК та СП вже прокоментував інцидент. У відомстві запевнили, що представники ТЦК виконували свої обов’язки, військовозобов’язаного не били, а просто хотіли вручити повістку.

“Виконуючи службові обов’язки група оповіщення ТЦК і поліції проїжджала вулицею Замкова у місті Львові. Помітили громадянина призовного віку. Зупинилися і запитали про військово-облікові документи. Після того, як він надав їх, військовослужбовці виявили, що востаннє громадянин з’являвся у військкомат 9 років тому. Відтак чоловіка запросили у салон автівки, аби виписати повістку.

У цей час повз проходила жінка. Побачивши автівку і чоловіків у формі, вона почала знімати їх на камеру телефону. Помітивши зйомку, громадянин, не дочекавшись вручення повістки, почав провокувати військовослужбовців на конфлікт.

Наголошуємо, військовослужбовці не били людину. Намагаючись використати становище, коли перехожа інцидент знімала на відео, чоловік поводився неадекватно.

Врешті військовозобов’язаному громадянину виписали повістку, після чого відпустили”, — йдеться у повідомленні.

Що каже чоловік

Мешканець Львова, відео з яким розлетілося Мережею, теж прокоментував інцидент з ТЦК. Чоловік говорить, що поведінка військкомів — це “безпрєдєл” і стверджує, що документи йому так і не повернули. Ба більше, чоловік показав синьці на ногах, які за його словами, він отримав під час спілкування з ТЦК.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У КИЄВІ ЖУРНАЛІСТА ЗАБРАЛИ В ТЦК просто зі зйомки на Хрещатику! Він показав, ДЕ тримають чоловіків!

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