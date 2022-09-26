У Києві злетіли ціни на оренду квартир: скільки коштує жити в передмісті, як дістатися (фото)

Якщо після повномасштабного вторгнення Росії ціни на оренду житла в Києві впали майже на 50%, то станом на вересень вони повернулися на довоєнний рівень. Криза на трудовому ринку не минула, ціни на продукти та товари першої необхідності продовжують зростати, тому жити в столиці стає дедалі складніше фінансово.

Непоганий варіант зекономити - переїхати до передмістя Києва. Найпопулярніші міста-супутники - Ірпінь, Буча, Бровари та Бориспіль. Усі вони мають добре транспортне сполучення із столицею, розвинену інфраструктуру.

ТСН.ua дізнався, скільки коштує орендувати житло в передмісті Києва, як туди дістатися та де можна відпочити.

Варто зазначити, що Ірпінь та Буча були тимчасово окуповані Росією та сильно постраждали під час бойових дій на Київщині. Однак міста повернулися до життя, мешканці активно ремонтують пошкоджене житло, магазини і громадський транспорт відновили роботу.

Ірпінь, Буча, Бровари та Бориспіль на мапі

Ірпінь

Місто Ірпінь - найбільше в Бучанському районі Київщини. Відстань між ним і центром Києва - 25,6 км (7 км від межі міста).

Дістатися Ірпеня на власному транспорті можна від станції метро "Академмістечко" Новоірпінською трасою (17 хвилин), трасою Київ-Житомир (27 хвилин) або трасою Київ-Ковель (31 хвилина).

Фото: Володимир Карплю/ Парк "Покровський" в Ірпені

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Маршрутки до Ірпеня курсують від станції метро "Академмістечко" приблизно кожні 30 хвилин.

Найдешевший спосіб дістатися Ірпеня - сісти на електричку на станції метро "Святошин". Модернізований приміський поїзд курсує з Києва від 5:20 ранку до 21:00 вечора. Час у дорозі становить 21-28 хвилин.

Електричка, яка курсує в Ірпінь та Бучу / Фото: Укрзалізниця

Ірпінь розташований на однойменній річці. У місті є багато парків, скверів та зелених зон. Тут побудовано декілька торгівельних центрів, є багато магазинів, продуктових супермаркетів. Достатньо шкіл та дитячих садочків.

Фото: in-build.com.ua/ ЖК "Островський" в Ірпені

Вартість оренди квартири в Ірпені на популярних сайтах з пошуку нерухомості стартує від 4 тисяч гривень. Однокімнатну квартиру із свіжим ремонтом і всіма необхідними для життя меблями та технікою можна орендувати від 5,5-8 тисяч гривень. Двокімнатна квартира коштуватиме від 7 тисяч гривень на місяць.

Варіантів житла в Мережі багато. Більшість оголошень розміщені від ріелторів. Комісія за їх роботу наразі складає 50% від вартості оренди.

Фото: uk.nid.com.ua/ ЖК "Центральний" в Ірпені

Скріншот / Фото: OLX

Фото: dom.ria.com

Буча

Буча розташована одразу за Ірпенем в лісовій зоні. Відстань між ними складає кілька кілометрів (30 км від центра Києва). Місто значно менше та компактніше за Ірпінь, однак нічим йому не поступається. Тут є багато новобудов від економ до преміум-класу, торгівельно-розважальний центр, великий парк із озером, McDonald's.

Фото: Олександр Медведєв/ ЖК "Гранд Бурже" в Бучі

Дістатися Бучі власним транспортом з Києва можна тими самими трасами, що й до Ірпеня. Однак дорога займе на 10-15 хвилин більше часу.

Маршрутки до Бучі курсують також кожні 30 хвилин. Доїхати можна від станції "Академмістечко".

Фото з відкритих джерел/ Макдональдс у Бучі

Незважаючи на те, що Буча менша за Ірпінь, тут розташована залізнична станція "Буча", а також два зупинних пункти: "Склозаводська" та "Лісова Буча". Електрички від станції метро "Святошин" курсують від 5:20 ранку до 21:00 вечора. Час у дорозі складає 31-37 хвилин.

Скриншот із відео, ЖК "Буча Квартал"

Орендувати квартиру в Бучі можна дешевше, ніж в Ірпені, однак тут більший попит. Квартири здають за день-два, часто з першого перегляду. Знайти однокімнатну квартиру з меблями, технікою та свіжим ремонтом можна навіть за 4,5 тисячі гривень. Однак більшість такого житла здають за 5,5-7 тисяч гривень. Двокімнатна квартира коштуватиме від 6,5 тисячі гривень на місяць.

Фото: uatravel.info/ Парк у Бучі

Фото: OLX

Фото: dom.ria.com

Бровари

Бровари - велике місто, яке межує з Києвом, однак з протилежного боку. Зовсім поруч із ним - столична Троєщина, Воскресенка та Лісовий масив. У місті є все для комфортного життя. Тут розташовані кілька торговельно-розважальних центрів, парки, зелені зони, аквапарк.

Фото з відкритих джерел/ ЖК "Лісовий квартал" у Броварах

Найбільшою популярністю в Броварах користуються маршрутки. Вони курсують від автостанції "Дарниця", найближчі станції метро до неї - "Чернігівська" та "Лісова".

Фото: brovary.net.ua/ Бровари

Через місто також проходить залізнична лінія Дарниця - Ніжин. У межах Броварів на ній розташовані станція "Бровари" та зупинний пункт "Княжичі". Дорога від залізничного вокзалу "Київ Пасажирський" до станції "Бровари" складає 31-60 хвилин.

Фото: https://trc-terminal.com.ua/ Аквапарк у Броварах

Власним транспортом до міста можна дістатися через Броварський проспект Києва. Відстань між центром столиці і Броварами - 24,7 км.

Бровари схожі на спальний район Києва із старою та новою забудовою. Оренда однокімнатної квартири в Броварах коштує від 4 тисяч гривень на місяць. Зняти двокімнатну квартиру можна мінімум за 5,5 тисячі гривень. Житло із свіжішим ремонтом коштуватиме приблизно 9 тисяч гривень. Можна орендувати дешевше, але таких пропозицій мало.

Фото: ermakvagus.com/ Бровари

Фото: OLX

Фото: dom.ria.com

Бориспіль

Бориспіль - більш віддалений від Києва. Відстань між містом і центром столиці складає 69,4 км. Місто фактично є східними воротами Києва, через нього проходять траси з Харкова, Полтави, Кременчука, тощо. Тому щодня через Бориспіль проходить велика кількість автомобілів.

Фото: i-visti.com/ Бориспіль

Тут є кілька торговельних центрів, магазини, ресторани, один парк. Відпочивати і розважатися місцеві мешканці переважно їздять до Києва.

Фото: ua.igotoworld.com/ Парк у Борисполі

У місті переважає стара забудова, але воно приваблює дешевими цінами на житло. Орендувати однокімнатну квартиру тут можна від 3 тисяч гривень на місяць, багато пропозицій за 5-6 тисяч гривень. На сайтах із пошуку нерухомості багато пропозицій оренди приватних будинків поруч з Борисполем. Ціни стартують від 10 тисяч гривень.

Фото: OLX

Фото: OLX

Фото: dom.ria.com

Дістатися Борисполя з Києва власним транспортом можна через Бориспільське шосе.

Маршрутки до Борисполя курсують від станції метро "Харківська". Доїхати можна також електричкою.

Фото: wikipedia.org/ Озеро в Борисполі

Підсумуємо, що найбільш популярними для життя в передмісті Києва є міста Ірпінь та Буча. Вони розташовані в лісовій зоні, звідти зручно і швидко дістатися столиці як на власному транспорті, так і на громадському. В Ірпені та Бучі можна недорого орендувати житло у новобудові.

Бровари - привабливе для життя місто, що межує з Києвом. Воно схоже на спальний район столиці з дешевшим житлом і більш спокійним ритмом життя. Ще більше зекономити можна у Борисполі. Однак це місто віддалене від Києва, там є лише один парк і небагато варіантів для розваг та відпочинку.

Нагадаємо, у Київській області після російського вторгнення зруйновано близько 26 тисяч об’єктів, а саме: повністю зруйновано приватних будинків - близько 4700, багатоповерхових будинків -161. Влада Київської області наразі підраховує збитки, але, за попередніми даними - це точно десятки мільярдів доларів.

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