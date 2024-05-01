У Києві зносять скандальний монумент, який символізував "вічне бажання України возз'єднатися із Росією"

Арку свободи українського народу поки не демонтуватимуть.

У столиці почали демонтаж гранітного пам'ятника, що зображав Переяславську раду. Через складність роботи триватимуть не один день.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Олександра Романюка.

Від ранку під Аркою свободи українського народу демонтують гранітний пам'ятник Переяславській раді.

Містяни на це реагують по-різному:

"Добре, що демонтують цей об'єкт. Ця подія фактично означала російський полон, в який потрапила Україна".

"Не знаю. хай би поки стояв. Почекали би".

Монумент з'явився тут іще 1982 на честь 65-річчя жовтневого перевороту. Архітектурний ансамбль складався із трьох елементів. Це - арка, бронзова скульптура українцю та росіянину, а також гранітного монументу, присвяченого Переяславській раді.

Формально - композиція мала символізувати "дружбу між народами". Але у радянській версії це трактувалося як "вічне бажання України возз'єднатися із Росією".

Арка свободи українського народу

"Сам комплекс і, зокрема, монумент мав різну славу серед киян. Арці дали назву ярма, яке совєти навісили на Україну. Гранітну скульптуру також не раз обмальовували лайливими написами. А заклики демонтувати ансамбль з'явилися одразу після проголошення Незалежності. На рівні влади про демонтаж вперше заговорили 2016 року. Тодішній міністр культури Євген Ніщук закликав зробити тут монумент полеглим українським героям. Але далі ідеї справа не пішла. Лише після повномасштабного вторгнення арку перейменували. Із "дружби народів" - у "Арку свободи українського народу". А от бронзову скульптуру - спиляли", - каже Олександр Романюк.

Наприкінці цього березня експертна комісія при Національному інституті пам'яті дала свій висновок залишкам монументу - він шкідливий для України.

Пізніше вже Мінкульт за рекомендацією Інституту викреслив ансамбль із переліку об'єктів, які охороняються державою. І це дозволяло його демонтовувати.

"У КМДА заявили - саму арку точно не демонтуватимуть, бо надто дорого і українці переосмислили її сприйняття. А от до монументу Переяславській раді таки приїхала будівельна техніка", - каже кореспондент ТСН.

Перед розбором, кажуть у комунальному підприємстві "Київблагоустрій", детально вивчали документацію. Пам'ятник складається із майже 20 гранітних елементів вагою від 6 до 7 тонн нерівної форми. Їх роз'єднують і вже тоді знімають.

Самі роботи через складність демонтажу триватимуть кілька днів.

Арка у Києві

Раніше у КМДА відзначали, що демонтаж колишньої Арки дружби народів може бути небезпечним.

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