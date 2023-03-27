У Києві зранку сталася жахлива ДТП: машину зім'яло, водій загинув (відео)

У Києві зранку 27 березня сталася жахлива ДТП на вулиці Олени Теліги. Легковик Ford влетів у дерево, водій загинув на місці.

Про це ТСН.ua повідомили в ДСНС Києва.

Унаслідок зіткнення чоловіка затиснуло між сидінням та центральною стійкою автівки. Рятувальники деблокували тіло загиблого за допомогою спеціальних інструментів.

"Рятувальники виїжджали на місце події, деблокували тіло водія. Це все, що відомо. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці", - зазначили ТСН.ua в ДСНС.

Фото: Управління ДСНС Києва

Фото: Управління ДСНС Києва

Нагадаємо, у центрі Києва на Хрещатику біля ЦУМу зненацька спалахнула автівка Lada. Рух транспорту тимчасово перекрили. У Мережі жартують: "Навіть у цьому р@@ня псує нам життя".

Зеленський за 26 березня: Була нарада з військовими – особливе коло учасників

Читайте також: