Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві зранку сталася жахлива ДТП: машину зім'яло, водій загинув (відео)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
1285
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві зранку сталася жахлива ДТП: машину зім'яло, водій загинув (відео)

Фото: Управління ДСНС Києва

Обставини зіткнення встановлює поліція.

У Києві зранку 27 березня сталася жахлива ДТП на вулиці Олени Теліги. Легковик Ford влетів у дерево, водій загинув на місці.

Про це ТСН.ua повідомили в ДСНС Києва.

Унаслідок зіткнення чоловіка затиснуло між сидінням та центральною стійкою автівки. Рятувальники деблокували тіло загиблого за допомогою спеціальних інструментів.

"Рятувальники виїжджали на місце події, деблокували тіло водія. Це все, що відомо. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці", - зазначили ТСН.ua в ДСНС.

© Управління ДСНС Києва
Фото: Управління ДСНС Києва
© Управління ДСНС Києва
Фото: Управління ДСНС Києва

Нагадаємо, у центрі Києва на Хрещатику біля ЦУМу зненацька спалахнула автівка Lada. Рух транспорту тимчасово перекрили. У Мережі жартують: "Навіть у цьому р@@ня псує нам життя".

Зеленський за 26 березня: Була нарада з військовими – особливе коло учасників

Зеленський за 26 березня: Була нарада з військовими – особливе коло учасників

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1285
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація