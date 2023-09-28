У Києві зросли зарплати: хто отримує найбільше та які є вакансії

На ринку праці – рекорд за кількістю вакансій.
У Києві зарплата залишається найвищою в Україні. В останній місяць літа вона знову зросла і складає 20 000 грн. Робітникам у Київській області платять у середньому трохи менше – 19 275 грн.
Про це свідчать дані популярних сайтів для пошуку роботи. Розмір середньої зарплати розраховується на основі даних з вакансій та резюме кандидатів.
Скільки працівників шукають
На ринку праці – рекорд за кількістю вакансій. За даними Robota.ua, у Києві зараз шукають 31 642 робітники. На сайті Work.ua розміщено 28 292 вакансії.
Хто отримує найбільше
Найбільше в столиці отримують військовослужбовці та працівники IT-сфери (до 70 000 грн).
Високі зарплати також пропонують управляючим нерухомістю (60 000 грн), спеціалістам з логістики (52 500 грн), маркетологам (50 000 грн), стоматологам та водіям-міжнародникам (45 000 грн). Серед високооплачуваних посад також: Team leader (65 000 грн), DevOps engineer (55 000 грн), фінансовий директор (50 000 грн), рієлтор (47 500 грн), хірург (40 000 грн).
Зарплата від 30 до 40 тисяч гривень
Роботу з зарплатою від 30 000 до 40 000 грн пропонують лікарям у приватних клініках, колекторам, архітекторам, покрівельникам, дизайнерам меблів, майстрам СТО, автоелектрикам, автомеханікам, автослюсарам.
Середню зарплату, тобто близько 20 000 грн, у столиці отримують трактористи, копірайтери, юристи, швачки, офіціанти, кухарі, візажисти, кур’єри з власним автомобілем та інші.
Хто отримує найменше
Найменше пропонують вахтерам, санітаркам, прибиральникам, покоївкам, охоронцям, мийникам, мерчендайзерам, аніматорам – від 7 000 до 15 000 грн.
Нагадаємо, що в останній місяць літа середня зарплата в Україні знову зросла. Зростання відбулось у Київській, Львівській та Одеській областях. За якими посадами стали платити більше, читайте у цьому матеріалі.
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