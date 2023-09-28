У Києві зросли зарплати: хто отримує найбільше та які є вакансії

На ринку праці – рекорд за кількістю вакансій.

У Києві зарплата залишається найвищою в Україні. В останній місяць літа вона знову зросла і складає 20 000 грн. Робітникам у Київській області платять у середньому трохи менше – 19 275 грн.

Про це свідчать дані популярних сайтів для пошуку роботи. Розмір середньої зарплати розраховується на основі даних з вакансій та резюме кандидатів.

Скільки працівників шукають

На ринку праці – рекорд за кількістю вакансій. За даними Robota.ua, у Києві зараз шукають 31 642 робітники. На сайті Work.ua розміщено 28 292 вакансії.

Хто отримує найбільше

Найбільше в столиці отримують військовослужбовці та працівники IT-сфери (до 70 000 грн).

Високі зарплати також пропонують управляючим нерухомістю (60 000 грн), спеціалістам з логістики (52 500 грн), маркетологам (50 000 грн), стоматологам та водіям-міжнародникам (45 000 грн). Серед високооплачуваних посад також: Team leader (65 000 грн), DevOps engineer (55 000 грн), фінансовий директор (50 000 грн), рієлтор (47 500 грн), хірург (40 000 грн).

Найвищі зарплати в Києві (за даними розміщених вакансій та резюме) / Фото: Work.ua

Зарплата від 30 до 40 тисяч гривень

Роботу з зарплатою від 30 000 до 40 000 грн пропонують лікарям у приватних клініках, колекторам, архітекторам, покрівельникам, дизайнерам меблів, майстрам СТО, автоелектрикам, автомеханікам, автослюсарам.

Середню зарплату, тобто близько 20 000 грн, у столиці отримують трактористи, копірайтери, юристи, швачки, офіціанти, кухарі, візажисти, кур’єри з власним автомобілем та інші.

Хто отримує найменше

Найменше пропонують вахтерам, санітаркам, прибиральникам, покоївкам, охоронцям, мийникам, мерчендайзерам, аніматорам – від 7 000 до 15 000 грн.

Найнижчі зарплати в Києві (за даними розміщених вакансій та резюме) / Фото: Work.ua

Нагадаємо, що в останній місяць літа середня зарплата в Україні знову зросла. Зростання відбулось у Київській, Львівській та Одеській областях. За якими посадами стали платити більше, читайте у цьому матеріалі.

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