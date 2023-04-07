У Києво-Печерській лаврі пограбували келію нового намісника Авраамія

На території Києво-Печерської лаври пограбували келію, де проживав виконувач обов'язків намісника Лаври архімандрит Авраамій (Лотиш).

Про це ТСН.ua повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Ми проводимо перевірку", - зазначили у столичній поліції.

У пресслужбі Православної церкви України нам підтвердили інформацію. Нам розповіли, що сьогодні, 7 квітня, коли зустрілися на службі з новим намісником Києво-Печерської лаври, то архімандрит Авраамій підтвердив інформацію про пограбування.

У коментарі УП, архімандрит Авраамій повідомив, що двері у келію виламали, вкрали комп'ютер та його особисті речі. Ті речі, що не вкрали, — потрощили.

Зазначимо, архімандрит Авраамій 7 квітня вперше провів літургію в Києво-Печерській лаврі з нагоди свята Благовіщення Пресвятої Богородиці. Богослужіння відбулося в Успенському соборі Лаври.

Нагадаємо, Авраамій у 2021 році став архімандритом Української православної церкви московського патріархату. Проте у березні перейшов до Православної церкви України. 29 березня його призначили в.о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

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