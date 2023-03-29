Виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври: що відбувається на території храму (фото)

У Києво-Печерській лаврі, яку сьогодні, 29 березня, за рішенням Міністерства культури України, мають покинути ченці УПЦ МП, віряни зібралися на молитву.

Як передає кореспондент ТСН.ua з місця подій, на території лаври зібралося кілька сотень людей.

Перед входом чергує поліція.

Фото: ТСН.ua

Деякі віряни вже повертаються зі служби. Також йшли два священика, але говорити відмовились. Лише сказали "Поспішаємо". Куди саме - не уточнили.

Фото: ТСН.ua

Загалом ситуація спокійна. Багато людей йдуть з маленькими дітьми.

Фото: ТСН.ua

Священники благословляють людей, молитва звучить через гучномовець.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Священики, спілкуючись з людьми, роблять селфі. Про виселення говорити не хочуть відкрито, але між собою говорять, що його сьогодні не буде.

Сьогодні на території Києво-Печерської лаври дуже багато священиків та монахів. Вони з'їхалися зі всієї України.

"Братів виставляють на вулицю. Нічого їм не пропонують. Це свавілля. Але сьогодні їх ще ніхто не чіпає, бо договір про оренду діє до кінця сьогоднішнього дня. Ми ні з ким битися не збираємося, як це було у Франківську. Але братію підтримуємо", - розповів ТСН.ua священик з Чернівців.

Водночас на території Києво-Печерської лаври та біля Успенськогр собору зараз зовсім порожньо. Також немає людей у Трапезній церкві, хоча вона відкрита для відвідувачів. Нагадаємо, Успенський собор і Трапезну церкву, що розташовані на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", 5 січня 2023 року було повернуто державі.

Фото: ТСН.ua

Фото: ТСН.ua

Що відомо про виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври

Українська православна церква отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про розірвання договору, згідно з яким монахи користувалися державною власністю.

У листі зазначено, що Міжвідомча робоча група під час своєї роботи встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

"Враховуючи висновки Міжвідомчої робочої групи та лист Міністерства культури та інформаційної політики України від 09.03.2023 № 06/34/2234-23, на підставі п. 8.1. Договору, Заповідник (Києва-Печерська Лавра - ред.) попереджає про розірвання Договору від 29.03.2023 року", - йдеться в заяві.

До 29 березня священники Московського патріархату повинні звільнити культові будівлі монастиря та передати майно державі.

Попри припинення договору оренди, ченці не залишать територію Києво-Печерської лаври. Про це заявив представник Української православної церкви (Московського патріархату), митрополит Павло (Лебідь).

Утім, пізніше було помічено, що священники таки почали вивозити деякі речі.

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