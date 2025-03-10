У Києво-Печерській лаврі завалився хрест: віряни панікують – такий знак був перед війною

Чи присутня тут містика і як це пояснюють у самій святині.

У Києво-Печерській лаврі частково завалився хрест. Віряни панікують і вже у соцмережах цю подію нарекли моторошним знаком, який стався за 40 днів до Великодня. Дехто з українців згадав події січня 2022-го, коли за 40 днів до повномасштабного вторгнення упав хрест одного з куполів Софійського собору.

Чи присутня тут містика? І як це пояснюють у самій святині – детальніше у сюжеті кореспондента Сергія Моргуна.

Версії про містичність – це насправді справа досить особиста, і кожен нехай для себе з'ясовує. Але її можна поставити під сумнів, тому що у Національному заповіднику Києво-Печерська лавра кажуть, що ця святиня і так була на реконструкції.

У Києво-Печерській лаврі завалився хрест / Скриншот із відео ТСН

Туди не впускають туристів, там не ведуться літургії. За нею наглядали вже декілька років. І безпосередньо над хрестом був нагляд десь півтора-два місяці тому. Розраховували, що він до реставрації таки достоїть, дочекається. Але не трапилося.

І другий момент, де можна поставити під сумнів містичність – хрест не впав. Він, як тут кажуть, критично похилився. Тому і була потреба його демонтувати, що власне і зробили.

У Києво-Печерській лаврі завалився хрест / Скриншот із відео ТСН

На самій території національного заповідника понад 140 є пам'яток і тому за ними всіма так чи інакше слідкують. Тобто є спеціальна комісія. Зараз, можливо, буде ще окрема.

“Храм всесвятський, на якому знаходяться хрести, один з яких був аварійним, потребує реставрації вже не перше десятиліття, і це дуже серйозні роботи, які будуть тривати місяці, можливо роки, і передбачатимуть всі роботи від фундаменту до верхівки хреста. Ми моніторили його вже більше двох років, наші фахівці спостерігали за тим, які там деструктивні процеси відбуваються. І власне на сьогоднішній день після того, як цей хрест критично нахилився, було здійснено його демонтаж”, – каже представник Лаври Максим Остапенко.

Максим Остапенко / Скриншот із відео ТСН

Ще одна причина не вірити в містичність події – на території заповідника знаходять багато металевих частинок. Це, кажуть, від “Шахедів”, бо час від часу неподалік від Дніпра тут їх збивають, як вони йдуть на Київ, і падають оці уламки. Вибухами шкодить не лише цьому храму, а й іншим пам'яткам, які тут є.

І друга – це великі вітри, які були нещодавно. Сам хрест має таку певну парусність, тому що зварений щільно. Це могло теж посприяти тому, що основа не витримала.

На зараз його оглядають фахівці з реставрації, тому хрест стоїть на вулиці. І сьогодні його мають забрати на ці роботи з реставрації.

Раніше ми писали про те, що після того, як в суботу, 8 березня, на одному з храмів Києво-Печерської Лаври завалився хрест і працівникам ДСНС довелося терміново його демонтувати, як віряни, так і атеїсти жваво обговорюють цю тему. Зокрема, в соцмережах називають цю подію моторошним знаком, який стався трохи більш, ніж за 40 днів до Великодня.

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