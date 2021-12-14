До Києва на святкові локації привезуть тонни снігу: куди податись за передноворічним настроєм

До Києва на святкові локації привезуть тонни снігу: куди податись за передноворічним настроєм

Софійська площа - це буде однією із кількох святкових локацій у столиці.

Ще тривають останні приготування, але сезон селфі вже відкрито - 20 тисяч іграшок та кілометри гірлянд на головній ялинці країни запалять вже цієї суботи, 18 грудня.

Софійська площа - це буде однією із кількох святкових локацій у столиці. Традиційні ярмарки, фудкорти, резиденція святого Миколая та ковзанки працюватимуть і на Подолі. І хоча поки все це виглядає не надто святково, організатори обіцяють забезпечити зимовий настрій, хай яка буде погода, бо до Києва хочуть завезти близько 16 великих машин снігу. Шукають його зараз по всій країні.

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Біля Арки дружби народів запланували провести змагання для сноубордистів та лижників. Зараз саме монтують трамплін. Він буде заввишки з п’ятиповерховий будинок.

Очікується, що у гуляннях впродовж різдвяно-новорічних свят візьмуть участь тисячі українців. Але вже зараз на Софійську площу люди приходять за красивими фото. На верхівку ялинки вже підняли різдвяну зірку. Залишилось почепити герлянди та монтувати основу - це коло буде найдовшим у Європі.

Вже цієї суботи вогнями запалає головна ялинка країни

«Цьогоріч тематика святкування приділена Різдвяній дивоночі, а саме має назву «Благая вість». Основа ялинки буде передавати скульптуру шопки. Ми сподіваємось, що ця шопка буде найбільшою в Європі. По колу вона складає 36 метрів. Виглядатиме вона із скульптур Йосифа, Марії, Ісуса, щедрівників, колядників, волхвів, царів», - розповідає співорганізаторка новорічно-різдвяних свят на Софійській площі Надія Тутенко.

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