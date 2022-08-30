У Київраді узгодили нові назви вулиць і формат табличок: хто за них заплатить і скільки

До сотні перейменованих вулиць, які Київрада проголосувала, потрапили зокрема вулиця Маршала Малиновського, яка стала Героїв полку "Азов", площа Тульська – тепер Героїв УПА. Пітерська стала Лондонською, а маршала Якубовського - Героїв Маріуполя. Ще близько двох сотень вулиць чекає на голосування столичних депутатів, йдеться в ТСН.

«Плануємо наступні засідання точно так само поступово голосувати за перейменування вулиць, до кінця вересня я сподіваюся ми завершимо цей процес», - каже депутатка Київради, член комісії з перейменування Ксенія Семенова.

Депутати голосують окремо за кожну вулицю. Ксенія Семенова каже, що не по всім назвам досягнута згода. Дискусія буде, зокрема, довкола вулиці, площі та станції метро Льва Толстого. Там кілька комбінацій – як краще сформувати цей простір.

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«Наприклад, Ломоносова наголосували за Наукову. А експертна комісія радить на честь науковиці, яка загинула в Харкові від обстрілів. Але тут є недопрацювання Київради, бо ми коли викладали на голосування, там не було пояснень – хто ці люди. І часто люди обирали нейтральну назву, бо не знали, хто це», - додає депутатка.

А от хто має платити за заміну адресних табличок турбує багатьох. Окремої статті в міському бюджеті для цього немає. Але кошти можна виділити, наприклад, зі статті утримання будинку, на якому замінять табличку, каже депутатка.

«Все залежить від балансоутримувача і від активності мешканців. Якщо це школа, якщо це садки, то це централізовано змінюють райони. Якщо це ОСББ, то ОСББ. Якщо це будинок, який обслуговує комунальна компанія, то відповідно вона. Але повинно буде звернення ініціатива мешканців», - твердить Семенова.

Табличка зі зміненою назвою обійдеться у 740 гривень. «Це композит, він вирізається по контуру і потім на нього наноситься ультрафіолетовий друк, він саме запікається під впливом ультрафіолетових ламп і таким чином не вигорає на сонці», - розказують на виробництві.

Такий варіант прослугує найдовше – до 7-10 років. А вартість коливатиметься, залежно від розміру самої таблички. Великі – від 1700 до 2500 гривень. Але якщо суму 2500 розділити на кількість квартир у будинку, наприклад 200, то треба буде зібрати - 12 з половиною гривень з квартири.

А щоб адресні таблички в столиці мали уніфікований вигляд – у КМДА узгодили формат. Їх дизайн розробляли фахівці «Агентів змін» і все зробили, як то кажуть, по-науці. Кольори – темно-синій і білий, бо вони найбільш читабельні. «Ми вважаємо що слід використовувати транслітерацію, тому що вона більш корисна і зрозуміла туристам», - запевняють там.

На табличці і стрілочка, яка вказує збільшення чи зменшення нумерації, що погодьтеся зручно. «Ми визначили, якою має бути висота написів на табличках. Ми умовно розділили їх на умовно таблички в центрі і таблички в спальнику. Тому що таблички в спальнику точно повинні бути більші, ніж в центрі, бо там більші відстані», - переконують «агенти змін».

І жодних документів через перейменування вашої вулиці змінювати не потрібно, наголосили в КМДА.

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