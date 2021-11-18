У Київській області господар будинку, до якого вдерлися троє нападників, відкрив в них вогонь

Одного з поранених чоловіків затримали і він заклав своїх спільників.

На Київщині о 4 ранку до будинку місцевого підприємця увірвалися чоловіки в балаклавах та вимагали віддати усі гроші та коштовності. Господар будинку не розгубився і почав стріляти у нападників з травматичного пістолета, ті кинулись навтьоки.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Родина, на яку здійснили напад фізично не постраждала, а от нападникам дісталось. Вони втрьох вдерлись до маєтку, який перебуває під посиленою охороною, на світанку. На шум до них вийшла жінка, вони її схопили і вимагали грошей. «На шум невідомих вийшла жінка. Крикнула, але вони застосували до неї фізичне насильство - поклали на підлогу і намагалися зв’язати», - розповідає керівник поліції.

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Така ж участь чекала і доньку. Господар будинку, який почув, що відбувається, схопив травматичний пістолет і почав відстрілюватись від нападників. Ті кинулися навтьоки, але власнику будинку все ж вдалося наздогнати їх і поранити невідомих.

На місце дуже швидко прибули правоохоронці із кінологами. Собака взяв слід і одного із нападників розшукав у сусідньому лісі. Чоловік був тричі поранений, тож його спільники його покинули. Він не просто зізнався у скоєному, але і заклав тих, з ким був.

Одного з них вже розшукали. Тож двоє з нападників вже затримано. Третього їхнього спільника ще розшукують.

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