У Київській області одразу у кількох районах горять гектари торфовищ

В деяких місцях вогонь підступає до людських хат.

У Київській області займання торфовищ одразу в кількох місцях. У повітря здіймаються стовпи їдкого диму. Рятувальники кажуть - загорілося, бо місцеві взялися палити суху траву.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

В село Раківка, 30 кілометрів від Києва, на поле поміж житлових будинків одна за одною під’їжджають пожежні вантажівки. Із землі здіймається дим, його на кілометри розносить вітром, але турбує рятувальників нині не це - вогонь все ближче підбирається до обійсть.

Від осередку займання до найближчих будинків якихось сотня метрів. Щоби не дати вогню поширитися рятувальники відбивають його по колу. Всередині ж продовжує тліти.

Зайнялося в суботу. Відтоді, у землю щохвилини вливати тонни види. Надзвичайники вже спустошили місцеве озеро і їздять за водою до сусідніх сіл. Але приборкати горіння поки не вдається. «Займання торф’яників є найскладнішою пожежною. На цьому відтинку до метра доводиться вимивати і проливати, так би мовити», - розповідає рятувальник Михайло Нестеренко.

Тут вже вигоріли два гектари площі. І це займання не одна таке в Київській області. Лише за ці вихідні їх нарахували 7 - у Броварському, Обухівському, Бучанському та Бориспільському районах.

Київщина, що багата на залежні торфу горить чи не щороку і саме восени. То, кажуть рятувальники, місцеві палять сухостій.

Щоразу таке займання - то димова завіса над Києвом. Щоби нині смогом не затягло столиці, рятувальники задіюють резервні караули. Вогонь вдається стримувати, принаймні поки не з'явилися нові осередки займання.

Новини України: в Київській області тліють залежі торфу - чи є загроза для столиці

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