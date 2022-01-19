У Київській області п'яний водій на Opel Vectra влетів у відбійник: в авто була 5-річна дитина

У Київській області п'яний водій на Opel Vectra влетів у відбійник: в авто була 5-річна дитина

Водія та дитину із травмами забрали до лікарні.

У Київській області поблизу Макарова п'яний водій на Opel Vectra влетів у відбійник.

В салоні автівки була 5-річна дитина.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 19 січня.

Автопригода сталася на 57 км автодороги Київ — Чоп.

Попередньо: водій з ознаками алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням і здійснив наїзд на відбійник.

Обох із травмами забрали до лікарні.

Обставини ДТП встановлюватимуть слідчі.

Крім того, уже в столиці автомобіль на літній гумі під час руху зачепив острівець безпеки, пролетів із сотню метрів, після чого перевернувся на узбіччі. Відомо, що кермувальник був тверезим. В аварії він серйозно не постраждав.

Натомість із тяжкими травмами ушпиталили водія, який на Броварському проспекті на шаленій швидкості протаранив рекламний борд. Від удару автомобіль повністю зім'яло. Причини ДТП ще мають з'ясувати.

ДТП в Київській області: водій не впорався з кермуванням і врізався у відбійник

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