У Київській області затримали росіян-рецидивістів, які грабували будинки, залякуючи господарів

У Київській області затримали росіян-рецидивістів, які грабували будинки, залякуючи господарів

Чоловіків затримали із купою зброї.

Двох росіян-рецидивістів, що кілька місяців - грабували оселі на Київщині, затримала поліція.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

З серпня злодії встигли обчистити щонайменше чотири будинки - десь просто витягали сейфи, гроші та ювелірні вироби, десь – зв’язували господарів та погрожували їм зброєю.

На квартирах, що орендували зловмисники, поліція знайшла цілий арсенал зброї, зокрема пістолети, гранати, пристрої для зламу дверей та ножі.

Один зі злочинців на батьківщині встиг відсидіти десять років за - вбивство, другий - за пограбування. В Україну обидва потрапили нелегально.

Новини України: двох росіян-рецидивістів, що кілька місяців грабували оселі у Київській області, затримала поліція

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