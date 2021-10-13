У київському ботсаду ім. М. Гришка чоловік напав з биткою на жінку з дитиною

У київському ботсаду ім. М. Гришка чоловік напав з биткою на жінку з дитиною

Дочка травмованої жінки розповіла, що її мати нині перебуває у лікарні.

У Національному ботанічному саду ім. М. Гришка чоловік напав з биткою на жінку з дитиною.

Інцидент стався 12 жовтня близько 11 години.

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Про це ТCН.ua розповіла речниця Печерського управління столичної поліції Оксана Тищенко.

"Чоловік з биткою напав на жінку, яка гуляла у ботсаду з дитиною. Він непомітно підійшов ззаду, завдав кілька ударів по голові та втік. Постраждалій наклали кілька швів", - розповіла Тищенко.

Обличчя нападника жінка не запам'ятала.

Дочка травмованої жінки розповіла, що її мати нині перебуває у лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 125 ККУ - умисне легке тілесне ушкодження.

"Ми направили жінку на судово-медичну експертизу, аби визначити важкість завданих травм", - зазначила пресофіцерка.

Нападника ще не затримали. Поліція з'ясовує усі деталі інциденту і шукає нападника.

Нагадаємо, у Києві чоловік порізав ножем двох перехожих та втік.

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