У Київському морі понад добу шукають батька із донькою, яких вітер відніс на надувному матраці

Його ще одну доньку витягли з води, але не врятували.

Понад добу тривають пошуки 36-річного чоловіка та його 10-річної доньки, ще одна 5-річна дівчинка загинула. Вони члени однієї родини, які напередодні відпочивали на Київському морі. Подружжя та двоє дітей плавали на двох надувних матрацах, проте сильний вітер їх відносив далі від берега.

Про це йдеться в ТСН.19.30.

Бригади рятувальників прочісують акваторію Київського моря. Відучора шукають зниклу 10-річну дівчинку та її 36-річного батька. Напередодні, подружжя з двома дітьми тут плавали на надувних матрацах. Раптово здійнявся сильний вітер, хвилями їх почало відносити далі від берега. На порятунок родині кинулись відпочивальники.

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«Вчора як ми прибули була дуже велика хвиля, майже до метра. Свідки, яких ми опитали, казали, що було чути крики, люди кликали на допомогу. Один чоловік скочив їх рятувати, коли він підійшов до матраца, то дитини не було, потім її дістали, "швидка" понад годину намагалась врятувати, але не могли», - зазначає начальник водолазно-рятувального відділення Гордійчук Михайло.

Врятувати вдалося лише жінку. Чоловіка та 10-річну дитину - досі шукають. «За 750 метрів від берега свідки бачити матрац вже пустий, без людей, який просто перевертався на хвилях», - додає рятувальник.

Новини України: понад добу тривають пошуки 36-річного чоловіка та його 10-річної доньки

Нині на Київському морі штиль. Водолази безперервно обстежують дно річки, проте безрезультатно.

Поруч відпочивають люди, яких не лякає, що це місце не облаштоване для купання - замулене дно та чимало каміння, до того ж, водойма спочатку мілка, а далі - різкий перепад до 7 метрів завглибшки.

У поліції вже відкрили кримінальне провадження. І додають, алкоголь під час відпочинку подружжя не вживало. Найімовірніше: причина трагедії в необережному поводженні на воді.

Рятувальники ж закликають людей купатись лише на спеціально відведених та облаштованих пляжах. Не плавати на матрацах у відкритих водоймах, уникати річок із сильною течією та пильнувати за дітьми.

Про що варто пам'ятати на відпочинку біля води та як діяти в екстренних ситуаціях

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