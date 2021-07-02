У київському пологовому народилася унікальна трійня: у кожного свій генетичний код

Після народження малюки мали проблеми із встановленням дихальних функцій

У Києві жінка народила хлопчика та двох дівчаток. Медики кажуть: двійнею вже не здивувати, лише торік у третьому столичному пологовому їх народилося понад пів сотні. А от трійня - уперше за останні 10 років. І до того ж новонароджені - не близнюки. У кожного свій генетичний код.

Про родинне щастя в кубі - у матеріалі ТСН.19:30.

Також читайте У Франції вперше після пересадки матки народилася дитина

Артем, Аліса та Олександра. Це спочатку "у вас буде трійня" звучить, м'яко кажучи, несподівано - розповідає Тетяна. А після пологів уже й не так страшно. І навіть іноді вдається трохи поспати. Тато новонароджених бачить уперше. Слів не треба: сльози на очах усе говорять самі за себе. Він розглядає кожного з малюків. Каже - з Артемом і Алісою все було зрозуміло одразу. А от Олександра чи Олександр - залишалося питанням.

Малюки народилися на 36 тижні вагітності. Від того дня минуло вже два тижні, і сьогодні вони поїдуть додому. У пологовому ця трійка точно запам'ятається надовго.

"У нас за 10 років це перша трійня, вона унікальна. Зараз частіше ми бачимо трійні, це переважно метод репродуктивної технології, тобто вони штучні, а це природня трійня", - розповів директор київського міського пологового будинку №3 Назарій Гичка.

Під наглядом лікарів Тетяна була впродовж усієї вагітності. Це був саме той випадок, який можна описувати в підручниках із акушерства та гінекології. Адже це не близнюки: це окремі діти. З повністю своїм генетичним апаратом - у цьому й унікальність цієї вагітності.

Після народження малюків одразу ж перевели до відділення інтенсивної терапії. Дітки мали проблеми із встановленням дихальних функцій. Тепер вони всі вже дихають самостійно, трохи набрали у вазі й далі можуть обійтися без лікарів. Забирати додому приїхали всією родиною.

Нагадаємо, у Дніпрі з лікарні виписали 4-місячну дівчинку, яка народилася з важкою вадою серця. Немовля понад два місяці провело на ШВЛ.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання