У "Київстарі" знову проблеми зі зв'язком – що відомо про новий збій

Користувачі "Київстару" поскаржилися на новий збій у роботі мобільного оператора.

У середу вранці, 20 грудня, абоненти мобільного оператора "Київстар" повідомили про черговий збій у роботі.

ТСН.ua зібрав все, що про це відомо.

Відсутній зв’язок та Інтернет

Користувачі "Київстару" 20 грудня розповіли про черговий збій у роботі мобільного оператора. У багатьох абонентів зранку, 20 грудня, відсутній зв’язок, не працює Інтернет та мобільний застосунок.

Напередодні ввечері на офіційній сторінці компанії опублікували допис, в якому повідомили про відновлення роботи застосунку "Мій Київстар".

Що кажуть у компанії

Представники "Київстар" одразу відреагували на проблеми зі звʼязком і повідомили, що вже працюють над її вирішенням.

"Спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якомога швидше. Перепрошуємо за незручності", - зазначили у компанії.

Чи була нова атака

У "Київстарі" пояснили, що збій у роботі мобільного оператора 20 грудня виник не через нову атаку.

"Після такою масштабної атаки, яка була 12 грудня, нам потрібен час. Тому, власне, сьогодні відбувається технічний збій. Ми відновлюємо сервіси для того, щоб стабілізувати послуги по всій Україні. Складнощі є у декількох містах, зокрема південних та західних областях. Це подолання наслідків попередньої атаки", – пояснила представниця компанії Анна Захараш.

За її словами, короткострокові збої абоненти ще можуть відчувати найближчим часом. Також вона додала, що фахівці відновлюють голосові послуги зв'язку.

Хакерська атака на "Київстар" 12 грудня

Абоненти "Київстар" 12 грудня почали повідомляти про масований у роботі мобільного оператора – був відсутній зв'язок, мобільний та домашній Інтернет, а також послуги SMS.

Згодом у компанії заявили про потужну хакерську атаку.

А вже 13 грудня хакерська група "Солнцепек" з Росії взяла на себе відповідальність за атаку на ІТ-інфраструктуру "Київстару". Кіберзлочинці пояснили мотиви тим, що компанія забезпечує зв'язком ЗСУ.

15 грудня фахівці компанії відновили доступ до мобільного Інтернету на всій підконтрольній Україні території.

У компанії "Київстар" також пообіцяли компенсацію для абонентів мобільного оператору через масштабну кібератаку.

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