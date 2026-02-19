"У класах +3": хто вирішив заморозити школярів молодших класів у Києві і що каже закон

У деяких школах Дніпровського району Києва температура у класах становить від 0 до +3°C, подекуди +10

У Києві діти змушені мерзнути у холодних класах шкіл, а з ними — і їхні вчителі. Йдеться про лівобережні райони столиці, які до 12 лютого отримували опалення від атакованої росіянами ТЕЦ-4, а зараз залишилися повністю без тепла. І прогнози, на жаль, не райдужні — опалення не буде мінімум до кінця сезону.

Батьки школярів кажуть, що у деяких школах Дніпровського району температура у класах становить від 0 до +3°C, подекуди +10, з обігрівачем буває аж +14°C, дітям холодно, але чомусь молодшу школу вирішили вивести на очне навчання. Самі ж учителі у коментарях для ТСН.ua скаржаться на тиск керівництва шкіл, мовляв, діти повинні ходити до школи, а якщо хтось вирішує навчатися дистанційно, то це «провина вчителя», «не так налаштували батьків», «ніяких доплат ви не отримаєте».

«Як вчитель я розумію, що діти, у мене 2 клас, не можуть навчатися у таких умовах. У класі 9 градусів, з обігрівачем +12, якщо якийсь день сонячний, то було один раз +14, але цього замало. У коридорах набагато холодніше. Ми, вчителі, не випускаємо дітей на перервах у коридори, щоб хоч якось було тепліше. В туалетах взагалі +3», — розповіла нам одна із вчительок ліцею №272 «Український колеж ім. В.О. Сухомлинського».

ТСН.ua з’ясовував, чому так відбувається та хто ухвалює рішення про очне навчання дітей у таких нелюдських умовах.

Обіцянки влади та холодна реальність у школах

Після атаки росіян по енергетичних об’єктах столиці без тепла на невизначений термін залишилися не лише житлові будинки у Дніпровському та Дарницькому районах, а й численні школи.

Міська влада одразу повідомила, що навчальний процес у школах буде різноформатним: очним і дистанційним. А у тих закладах, де відновити теплопостачання неможливо, тимчасово об’єднають заклади освіти: учнів початкових класів і вихованців садочків із приміщень без опалення переведуть до найближчих закладів із теплом.

Але вже 15 лютого чиновники почали повідомляти про відновлення та збільшення очного навчання у школах: мовляв, незважаючи на проблеми з теплопостачанням, навчальні заклади працюють, а діти отримують знання у класах.

«Спартанські умови» та замерзла вода у туалетах

Це і найбільше дратує батьків. Бо класи та коридори у школах Дніпровського району дуже холодні. У туалетах, як стверджують батьки, навіть примерзала вода. Особливо в останні дні, коли тримаються сильні морози.

«Школи не забезпечили генераторами чи мобільними котельними, щоб обігріти повністю приміщення, а хтось придумав, що великий клас можна обігріти звичайним електричним обігрівачем. Діти змушені мерзнути, як, до речі, і вчителі, хворіти, але ходити до школи. Мені, наприклад, не зрозуміло хто дав такий наказ і навіщо дітей та вчителів перетворювати на „спартанців“. Чому спокійно не дозволити дітям займатися дистанційно, поки не потеплішає?» — розповідає Ольга, мама одного з учнів школи №272 у Дніпровському районі.

За словами батьків, холодних шкіл у Дніпровському районі дуже багато, а чиновники чомусь вирішили, що діти мають проходити випробування холодом: сидіти у класах одягненими в куртки, а після походу в холодний шкільний туалет «ловити дрижаки».

Вимога нести обігрівачі з дому

«Важко зрозуміти навіщо вся ця показуха. Навіщо зганяти дітей до холодної школи, і лише частково обігрівати, якщо дітей можна перевести на віддалене навчання. Ба більше, від батьків вимагають нести до школи обігрівачі, бо наявних, один на клас, у них бракує», — каже мати ще одного учня.

Батьки погоджуються, що очне навчання набагато корисніше і ефективніше для дітей, але для цього потрібно створити відповідні умови: передусім обігріти приміщення школи, а вже після цього наповнювати її дітьми.

«Це якийсь абсурд. А потім усі починають дивуватися: „Чому так багато дітей хворіє на грип та ГРВІ?“, а тому що дітей протримали кілька годин у холодному класі, а потім дитина чекала на вулиці автобус хвилин 40 і ще мерзла у ньому півгодини. Кому потрібно таке навчання?» — каже Ганна, мама ще одного учня.

Чиновники vs реальність: де правда?

Звісно, у Дніпровському районі є школи, керівники яких подбали про котельні, що повністю обігрівають приміщення.

Цікаво, що столичні чиновники вважають, ніби у Києві всі школи, де немає опалення через російські обстріли, переведені на дистанційне навчання. Але це не так — інакше навіщо б батьки знімали «бучу» у Мережі? Діти мерзнуть у школах Дніпровського району №272, №128, №125. У класах холодно, і електрообігрівачі не допомагають.

«Зранку у 128 школі в одному з класів початкової школи було 7 градусів», — поскаржилася мати одного з учнів у соцмережі.

«Наш клас вирішив до кінця тижня онлайн. З понеділка будемо дивитися, закупили обігрівачі», — написала ще одна мама учня.

Інша мама їй відпровіла: «У нас стоять обігрівачі, але вони з +6 прогріли до +10».

«Наш прогріли до 13-14. Вимикати обігрівачі не будуть цілодобово, написали є кому слідкувати», — розповіла ще одна мама школяра.

«Ми у 128 школі. Наш клас прогрівся з +4 до +7, до школи пішло тільки двоє дітей, решта онлайн, плануємо з понеділка виходити, може прогріється», — додала ще одна мама.

Якою має бути температура у школі?

За словами Сергія Чумака, головного державного санітарного лікаря Києва, у Санітарному регламенті прописані всі чинні умови до навчального процесу у закладах освіти.

«Якщо температура у приміщенні навчального закладу нижча за норму, то адміністрація закладу повинна приймати рішення щодо форми проведення навчання. У Києві зараз багато шкіл переведено на дистанційне навчання через відсутність теплопостачання», — розповів ТСН.ua Сергій Чумак.

Згідно з нормами, температура повітря має бути:

у класних кімнатах — 17–20°C ;

у майстернях з обробки металу і дерева — 16–18°C ;

у спортивному залі — 15–17°C ;

у роздягальнях при спортзалі — 19–23°C ;

в актовому залі — 17–20°C ;

у бібліотеці — 16–18°C ;

у медичних кабінетах — 21–23°C ;

у рекреаціях — 16–18°C ;

у спальних приміщеннях — 18–20°C ;

у вестибюлі та гардеробі — 16–19°C ;

у санітарних вузлах — 17–21°C ;

у душових — не нижче 25°C.

ТСН.ua звернувся за роз’ясненнями щодо ситуації з опаленням у школах Дніпровського району до КМДА. Нам повідомили, що районне управління освіти готує відповідь. Сподіваємося, нам розкажуть, хто вигадав такий «експеримент» із заморожуванням дітей та вчителів у холодних класах. Як тільки відповідь надійде, ми її опублікуємо. А поки що залишається сподіватися на здоровий глузд дорослих людей, які все таки не будуть морозити школярів у холодних класах та коридорах.

До речі, батьки запрошують чиновників відвідати школи, куди, за їхніми розпорядженнями, виявляється можна приводити дітей, і самим спробувати висидіти 5 уроків у холодних класах та сходити у «заморожені» туалети.