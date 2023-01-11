У КМДА оцінили, наскільки Київ готовий до можливої блокади окупаційними військами

Навколо Києва збудовано фортифікаційні та інші оборонні споруди у разі ймовірного вторгнення окупаційних військ.

Про це розповів перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозник в екслюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Проведено величезну роботу. Я не хочу зараз називати скільки було збудовано в кілометрах фортифікаційних та інших оборонних споруд навколо столиці. Було потрачено багато сил, засобів, а також коштів. Тут були задіяні сили армії, області та безпосередньо міста. Командуванням сухопутних військ і оборони міста Києва докладають дуже багато зусиль, аби убезпечити місто від можливого сценарію, який ми вже проходили в лютому минулого року. І гадаю, у них все вийде на 100%", - запевнив він.

Поворозник наголосив, що проблем з логістикою та доставкою під час потенційної блокади не буде. За його словами, у столиці є певні стратегічні запаси, яктих вистачить на перший період.

"Враховуючи активну роботу наших підприємців, промисловості та іноземних партнерів - ресурсами місто забезпечено. У Києва є певні стратегічні запаси, їх вистачить на перший період. Ми вже працюємо не з чистого аркуша, як це було у лютому 2022, а маємо власні напрацювання та досвід роботи в умовах війни. Тому готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій", - зазначив посадовець.

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