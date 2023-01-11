У КМДА розповіли, чому станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" були закриті для пасажирів

Від початку повномасштабної війни Росії проти України, у Києві були закриті низка станцій метрополітену, і навіть деякий час не працювала червона гілка метро. Але наприкінці грудня станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" відкрили.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю ТСН.ua пояснив, чому міська влада прийняла таке рішення.

"У Києві було багато закритих станцій метрополітену. А деякі частини підземки з початком війни взагалі не працювали. Все це робилося з міркувань безпеки, охорони та оборони міста Києва. Був час, коли червона лінія не працювала від станції "Шулявської". Станції метро закривались після консультацій із правоохоронцями, військовими. І відкривались вони також після погодження з ними. На сьогодні відкриті майже всі станції Київського метрополітену. Нещодавно відкрили "Майдан Незалежності" та "Хрещатик". Небезпека залишається", - зазначив він.

Поворозник підкреслив, що на даний момент до Києва повернулась значна кількість містян. Навантаження на київський метрополітен значно збільшилось і воно дуже серйозне як для цього виду транспорту, що також вплинуло на рішення знову відкрити станції для пасажирів.

"Враховуючи, що станції "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" ще й пересадкові вузли, їхню роботу відновили, аби зробити користування підземкою стало зручнішим для киян", - пояснив заступник голови КМДА.

Микола Поворозник також розповів, що наразі на деяких станціях метрополітену неможливо відкрити другі виходи, наприклад, на станціях "Позняки", "Осокорки", "Контрактова площа", через міркування безпеки.

"Вони залишаються закритими задля безпеки пасажирів. Такі було отримано рекомендації від правоохоронців та військових. Щойно вони змінять своє рішення, другі виходи на станціях відкриють. Місто в цьому теж зацікавлене аби люди отримували комфорт від громадського транспорту", - резюмував Поворозник.

Нагадаємо, у Києві від 20 грудня відкрились станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик". Також запрацював перехід між цими станціями.

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