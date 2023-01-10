У КМВА розповіли, чим і як збивають ракети та "Шахіди" в Києві і яка їхня ефективність

На обороні Києва стоять зенітно-ракетні комплекси NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенітні САУ Gepard та інші системи, які ефективно збивають російські ракети та дрони.

Пр це для сайту ТСН.ua розповів керівник Київської міської військової адмінстрації Сергій Попко в екслюзивному інтерв'ю.

"Це озброєння – сучасні і системи ППО, яке Україна продовжує отримувати від наших партнерів, а українські захисники швидко їх опановують та ефективно застосовують. Найкращий тому доказ – остання атака столиці «Шахідами», коли вправна робота ППО знищали 32 з 32-х ворожих БПЛА", - зауважив він.

Попкков закликав українців допомогати роботі ППО, користуючись "єППО". За допомогою цього застосунку українські захисники збили уже не одну ціль, отримавши інформацію від небайдужих про рух ракет.

"Встановіть його на свій смартфон. І якщо ви побачили повітряну ціль, то треба відкрити «єППО» на телефоні. Потім – вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку. За декілька секунд фахівці протиповітряної оборони побачать вашу відмітку на мапі. Додаток досить ефективний. Вже не одна ракета була збита саме завдяки небайдужим громадянам", - розповів посадовець.

Україна найближчим часом отримає американську систему протиповітряної оборони Patriot, яка буде розгорнута у максимально стислі терміни. За його словами, ця ЗРК суттєво посилить українську ППО.

"Крім того, з багатьма країнами-партнерами постійно ведуться перемовини щодо надання інших різноманітних видів озброєння, які здатні ефективно знищувати ракети та БПЛА ворога", - додав Попко.

Чи готовий Київ до можливої повторної атаки з Білорусі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прогнозує, що Росія може спробувати здійснити повторний наступ на Україну. Під загрозою знову Київ. Про це також заявили президент Володимир Зеленський та міністри оборони і закордонних справ Резніков та Кулеба.

Військовий експерт Микола Саламаха висловив думку, якщо російські та білоруські війська створять ударне угрупування та спробують повторно піти на Київ, їх чекає розгром.

Росія атакує Харківщину: що відомо на 10 січня

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