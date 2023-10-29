"У кого першого закінчаться люди": екскомандир з "Айдару" проаналізував втрати Росії та України

Політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, колишній командир роти в батальйоні "Айдар" (2014) Євген Дикий розповів, що Росія веде проти Україну виснажливу війну. Також він наголосив, що Росія втрачає на фронті більше людей, проте у них є мобілізаційний резерв.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua

"Фактично зараз відбувається змагання, у кого першого закінчаться люди. Взагалі-то йдеться про ресурси. Але поки що по "залізу" і у нас, і у росіян запас міцності є. А тому наразі відбуваються змагання, коли закінчиться головний ресурс - люди. І тут на нашу користь виступає те, що ворожі втрати значно більші за наші. Я керуюсь не нашими даними, а напряму з фронту. В мене є багато друзів, які залишаються воювати. Також є дані незалежних дослідників. Співвідношення втрат можна підрахувати. Ці співвідношення втрат такі: там, де ми наступаємо 1:3, там, де захищаємось у них можуть бути у 5 разів більші втрати", - пояснив він.

Євген Дикий наголосив, що в РФ великий мобілізаційний резерв. На рік вони можуть призивати до 700 тисяч росіян.

"Якщо брати абстрактно - це 7 мільйонів. У них є поточний набір - це 20 тисяч на місяць. Це ті, кого вони заманюють на контракт. Це і зеки, і ті, хто відслужив строкову службу. Цього ледве вистачає, щоб "залатати" втрати. У них є примусова мобілізація. Вперше вони набрали від 400 до 450 тисячі людей. Наразі їхня пропускна здатність - це 200-250 тисяч за раз. 11 вересня був підписаний указ Шойгу про набір 200 тисяч "мобіків". Вони здатні за раз набирати по 200 тисяч людей тричі на рік", - вважає військовий аналітик.

Військовий наголосив, що Україна весь цей час воює меншою кількістю.

"На фронті до їхньої цифри 420 тисяч ми ще і не наближались. Ми воюємо значно меншою кількістю", - розповів він.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Євген Дикий про війну: Відбувається змагання, в кого першого закінчаться люди!

Нагадаємо, росіяни стягнули на кордон додаткові ракети С-300.

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