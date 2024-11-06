У кого шукатимуть дрова?: спливли нові подробиці скандального закону

Скандал навколо закона про "три гілляки", точніше "про дрова без документів" не вщухає! Нардеп розповів, до чого готуватися та до кого точно прийдуть з перевірками. Варто наголосити, що новина про цю законодавчу ініціативу сколихнула українську громадськість і, як зазвичай, стала черговим приводом для хвилі мемів. Критикують законопроєкт і юристи. Вони запевняють, що документ потребує доопрацювання – штрафи захмарні, конкретики немає а про перехідні положення взагалі забули.

Всі деталі розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Закон про "три гілляки"

Гучна реакція суспільства на закон "про три гілляки", як його вже охрестили у народі, не вщухає. У мережі з’являються все нові і нові мемчики та коментарі.

У Мережі жартують, що тепер працівники Державного бюро розслідувань приходитимуть з обшуками до бабусь та дідусів, які запаслися деревиною на зиму.

А от, що кажуть одесити про це закон. Журналісти "Думской" поцікавилися у людей, шо вони думають про штрафи та реальний строк за гратами за зберігання дров без чеків.

Нагадаю, що українців хочуть штрафувати на десятки тисяч гривень і навіть призначати термін ув'язнення за зберігання дров без документів. Відповідний законопроєкт №9665 10 жовтня підтримала Верховна Рада і передала на підпис президенту Володимиру Зеленському. Отже, українці можуть отримати від 5 до 7 років позбавлення волі за зберігання дров без документів. Або ж штраф у розмірі від 34 тисяч гривень. Причому покарання передбачено навіть за невелику кількість деревини — від 1 кубічного метра. Наразі документ ще очікує підпису президента України, але він вже викликав неабияке занепокоєння серед населення, особливо серед жителів сільської місцевості, де дрова використовуються для обігріву житла.

Українців хочуть штрафувати на десятки тисяч гривень і навіть призначати термін ув'язнення за зберігання дров без документів

Кого перевірятимуть?

Однак, закон №9665, який посилює відповідальність за зберігання дров без документів, загрожує лише тим, хто рубає та краде дрова у великих обсягах. Водночас, жодних перевірок пересічних громадян не буде. Принаймні так стверджує народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Новини.LIVE.

Він запевнив, що перевірок простого населення щодо кількості дров для опалення власних помешкань не буде.

Штрафи та тюрма

Законопроєкт "про дрова" має на меті запобігти незаконній вирубці та продажу деревини в Україні. Він передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження. А також наближає українське законодавство до законодавства Європейського Союзу, зазначають ініціатори документа. Однак, штрафувати громадян пропонується навіть за невеликі обсяги деревини — від 1 куб. м. Якщо дров буде менше ніж на 30 000 гривень, то законом передбачається адмінвідповідальність, тобто штрафи. Однак, якщо виявиться, що ви злісний правопорушник, то документом передбачена навіть кримінальна відповідальність.

Камельчук також наголосив, що противники законопроєкту намагаються очорнити всіх ініціаторів, які борються з чорними лісниками і корупціонерами, які наживаються на рубанні лісу. Однак, поки не зрозуміло, як правоохоронці будуть встановлювати, а коли ж люди заготовлювали дрова - цього року, минулого, чи, можливо, і взагалі декілька років тому? А суми штрафів – просто захмарні.

Штрафи на десятки тисяч гривень чи ув'язнення за зберігання дров без документів / Фото: ТСН.ua

Чому критикують законопроєкт?

У Мережі багато критикують законопроєкт, зокрема юристи. Мовляв, посилення відповідальності за вирубку дерев і незаконне зберігання дров може мати негативні наслідки для жителів сіл, для яких дрова — основний вид палива взимку. Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua розповіла, що з одного боку – закон захищає рослинний та тваринний світ. З іншого боку, закон справді зачіпає інтереси власників приватних домогосподарств, для яких ліс є поширеним, а іноді єдиним джерелом опалення. Марина Бекало вважає, що вказаний закон мав би містити перехідні положення. Тобто період, за який громадяни не притягувалися би до відповідальності за збереження дров на своїх ділянка без підтверджуючих документів. Наприклад, до наступного зимового сезону чи довше.

Які документи на дрова потрібно мати

На підтвердження походження дров власник домогосподарства має мати будь-який документ, що підтверджує закупівлю: онлайн замовлення, накладна, договір, квитанція на оплату тощо.

Крім того, вона нагадала, що ст. 30 Конституції України передбачає заборону проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку без вмотивованого рішення суду. Отже, без відповідного рішення суду правоохоронні органи не можуть проникнути на територію приватного домогосподарства з обшуком та оглядом, з метою виявлення незаконного зберігання дров на зиму.

Що кажуть в ОП?

В свою чергу, в ОП зазначили, що термін, відведений для ветування закону, вже минув, тому президент Володимир Зеленський не підпише закон №9665, який посилює відповідальність за зберігання дров без документів. Про це повідомив радник президента Дмитро Литвин у коментарі "ВВС Україна".

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України підтримала законопроєкт №9665 і передала його на підпис президенту Володимиру Зеленському. Йдеться про те, що громадяни можуть отримати від 5 до 7 років позбавлення волі за зберігання дров без документів.

У суспільстві здійнявся скандал через дрова. Ба більше, пізніше він отримав продовження.

Читайте також: