У кого зростуть пенсії, які будуть зарплати і чи "злетять" ціни на продукти: чого очікувати у вересні 2026

Економісти дали прогноз на вересень

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Українська економіка входить у вересень під впливом нових воєнних і сезонних чинників. Детальніше про них розповіли наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та експерт з питань енергетики і паливного ринку Геннадій Рябцев.

Зарплати в Україні у вересні: чого очікувати

І Олег Пендзин, і Андрій Забловський вважають: очікувати зростання зарплат у вересні не варто. Навпаки, Олег Пендзин не виключає, що заробітки можуть зменшитись.

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«У бізнесу серйозні проблеми, економічна ситуація у країні важка через продовження блокади чорноморських портів, падіння обсягів експорту, основні позиції — це агропродукція, руда, метал, — розпочав Олег Пендзин. — Через ворожі удари призупинено роботу „Запоріжсталі“, гірничо-збагачувальних комбінатів, знищено деякі великі торгові центри, склади продукції і так далі. У таких умовах важко говорити про підвищення зарплат найманих працівників, під питанням збереження їх на нинішньому рівні. Одна з великих торгівельних мереж уже заявила про скасування премій для персоналу, заморожено підвищення зарплат, призупинено найм нових співробітників та програму добровільного медичного страхування».

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Прогноз експерта: середня зарплата у вересні, яку публікує Держслужба статистики, не буде вищою за 32000 грн. За останнім даними Держстату, вона дорівнює 32783 грн (червень). Олег Пендзин додав, що, згідно з липневим інфляційним звітом Національного банку України, середня зарплата у липні-серпні коливатиметься від 33300 до 34200 тис. грн. Але, на його думку, цей прогноз може бути переглянутий у бік зменшення.

Андрій Забловський вважає не зовсім вірним орієнтуватись на показники середньої зарплати від Держстатистики.

Держструктура не враховує зарплати у фірмах з кількістю працівників менше 10, а також заробітки ФОП, пояснив Андрій Забловський, а таких, за його оцінкою, близько третини працюючих, або 3,5 млн осіб. Більш точною він вважає середню зарплату по Україні, розраховану Пенсійним фондом (ПФУ). Бо ПФУ для призначення пенсій обраховує середню зарплату на підставі сплаченого єдиного соціального внеску всіма працюючими, в тому числі ФОПами. Останні дані ПФУ по середній зарплаті — 28169 грн.

«У вересні ринок праці стане ще більше полярним, посилиться різниця у зарплатах між галузями, — говорить Андрій Забловський. — Зростатимуть заробітки на підприємствах оборонно-промислового комплексу, значно впадуть у торгівлі, ритейлі, сервісі, не зміняться у бюджетній сфері, за винятком учителів, зарплати яких, як обіцяє уряд, зростуть ще на 20%, до 20–25 тис. грн. Вважаю, що дані Держстатистики покажуть зростання зарплат на 3–5% або на 1000–1500 грн за рахунок освітян і сфери ОПК».

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Пенсії в Україні: кому підвищать у вересні 2026

Доходи у переважної більшості майже 10-мільйонної «армії» пенсіонерів не зміняться. Однак окремі категорії можуть отримати у вересні доплати до пенсії, подавши заяву і підтверджуючі документи у ПФУ.

А саме:

одинокі пенсіонери віком від 80 років , які потребують постійного догляду за висновком ЛКК (лікарської консультативної комісії), мають право на доплату на догляд у розмірі 1038 грн;

військові пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років або по інвалідності, не працюють, не зареєстровані як ФОП утримують неповнолітніх дітей чи непрацездатних членів родини, мають право на доплату 1297,50 грн на кожну таку особу;

особи зі статусом борців за незалежність України у XX столітті мають право на надбавку у розмірі 5667,51 грн. Вона належна тим, хто за часів комуністичного режиму зазнали репресій через політичні або релігійні переконання (були ув’язнені або примусово поміщені до психіатричних закладів) і згодом реабілітовані.

Як і раніше, у вересні діють два чинники. Перший — згідно з законом, пенсіонерам, які досягли певного віку, автоматично почнуть нараховувати щомісячні доплати: від 70 до 74 років — 300 грн, від 75 до 79 років — 456 грн, від 80 років — 570 грн. Головна умова — загальний розмір пенсії не має перевищувати 10340 грн.

Другий — непрацюючі пенсіонери, яким у серпні виповниться 65 років, за наявності повного страхового стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок) мають право на пенсію у розмірі не менше 4213 грн. Якщо пенсія вища, то надбавки, очевидно, не буде. Вона також нарахується автоматично. Єдине виключення: якщо частина стажу, наприклад, роки роботи в 90-х, не внесена в електронну базу, автоматичний перерахунок не відбудеться. Доведеться звернутися до ПФУ з трудовою книжкою.

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Ціни у вересні 2026: що здорожчає восени

Економічні експерти дали протилежні прогнози.

Андрій Забловський вбачає, що інфляція у вересні прискориться і перевищить 1%. Основні чинники — зростання вартості як щоденного продуктового кошика, так і промислових товарів через знищення у серпні російськими агресорами певної кількості продуктових складських приміщень, холодильного та іншого обладнання плюс зростання витрат на логістику.

«Продовольчі товари у вересні надходитимуть від виробниківна прилавки, що називається, з коліс, невеликими партіями, це дорожче, ніж доставка їх фурами та рефрижераторами, – аналізує Андрій Забловський. – Цей тренд буде дещо компенсовано низькими цінами на городину нового урожаю, але недостатньо. Через знищення кількох великих торгівельних центрів подорожчають товари тривалого користування, будівельні матеріали тощо. Вирішується питання щодо розподілу збитків між виробниками і ритейлерами, але врешті-решт їх оплатять споживачі, це теж прискорить загальну інфляцію».

Олег Пендзин вважає, що втрати товарів від російської агресії не переважать сезонні тренди, і інфляція у вересні, навпаки, буде нижчою ніж у серпні.

«Інфляція очікується аномальною для вересня через надлишок пропозиції продовольчих товарів на внутрішньому ринку у зв’язку з блокадою чорноморських портів, — аргументує Олег Пендзин. — Це зокрема, олія, борошно, крупи, плюс сезонний розпродаж картоплі, городини. Якщо у липні інфляція була низькою, лише 0,3%, у серпні очікується 0,6–0,7% (дані мають бути 9–10 вересня), то у вересні вона знову може впасти до 0,3%».

Курс валют в Україні у вересні 2026: економісти дали прогноз

Складна ситуація в економіці України не лише припинить у вересні подорожчання долара, а й розверне тренд курсу на низхідний, вважає Олег Пендзин.

«Хто у першу чергу формував курс долара? Імпортери, — аналізує Олег Пендзин. — Вони купували валюту, завозили з-за кордону товари, продавали їх за гривні і знову купували валюту для імпорту товарів. А тепер уявіть: товари знищено ударами ракет, продавати нема чого, звідки взяти достатньо гривні, щоб купити валюту? Висновок: якщо попит на валюту зменшується, її курс іде вниз. Про долар дорожче 45 гривень у вересні можна забути».

Андрій Забловський вважає, що значного падіння попиту на валюту у вересні не буде.

«Парадокс вересневого валютного ринку полягатиме в тому, що саме режим жорсткої економії на працівниках дозволить ритейлу формувати попит на валюту, — говорить Андрій Забловський. — Скорочуючи витрати на оплату праці та заморожуючи розширення штату, постраждалі через обстріли мережі вивільняють гривневу ліквідність. Разом із поточним касовим виторгом ці гроші спрямовуються на міжбанківський ринок для термінової купівлі валюти під нові імпортні контракти, аби відновити втрачені на складах товарні запаси. Курсовий коридор на міжбанку буде в межах 44,8–45,3 грн/долар, а готівковий ринок повернеться на кінець вересня до 45,5 грн/долар у продажу«.

Ціни на пальне в Україні у вересні: прогноз

Геннадій Рябцев констатував, що песимістичні прогнози щодо подорожчання пального у серпні до 100 грн/л не збулися. Навпаки, воно незначно подешевшало: бензин А-95 у середньому на 0,7 грн/л, до 78–80 грн/л, дизпальне на1 грн/л, до 90–94 грн/л у залежності від мережі. Лише автогаз продовжив дорожчати через обмежену пропозицію та логістичні проблеми, його вартість у роздробі зросла на 1–1,5 грн/л або у середньому до 43–44 грн/л.

«У вересні вартість пального в Україні, як і раніше, залежатиме від світових котирувань цін на нафту, — говорить Геннадій Рябцев. — Поки нема підстав стверджувати, що нафта дорожчатиме, бо нема ескалації бойових дій на Близькому Сході між США та Іраном, продовжуються переговори щодо припинення війни. У нас тривають польові роботи, попит на ДП високий, проте накопичені операторами ринку запаси компенсують сезонний тиск. Тому базовий прогноз: ціни на пальне у вересні залишаться стабільними, можливо навіть трохи підуть униз через конкуренцію між мережами АЗС. У цифрах це виглядатиме так: А-95 коштуватиме від 75 грн/л у мережах-дискаунтерах, до 83 грн/л у преміальних мережах, ДП відповідно від 88 до 94 грн/л, автогаз від 41 до 45 грн/л. Заощадити від 2 до 5 грн/л можна буде, маючи картку лояльності тієї чи іншої мережі АЗС».

За інформацією моніторингових структур ринку пального, наприкінці серпня роздрібні ціни на бензин А-95 у більшості мереж коливались від 74,94 до 82,90 грн/л, на дизельне пальне — від 87,90 до 94,90 грн/л, на автогаз — від 40,99 до 44,90 грн/л. Середні ціни на пальне в Україні наразі становлять: бензин А-95 — 79,91 грн/л (–0,65 грн/л за місяць), дизель — 91,66 грн/л (–0,95 грн/л), автогаз — 43,03 грн/л (+1,25 грн).

Експерт розповів, що буде із ціною на бензин / © ТСН

Економічна ситуація у вересні: висновки

Економічна ситуація у вересні буде нелегкою. Експерти дають розбіжні прогнози майже по всіх макропоказниках: зарплати, інфляція, курс долара.

Стабільність обіцяють лише для пенсіонерів і автомобілістів, але вона не дуже втішає, бо невисокі пенсії не збільшаться, а дороге пальне не подешевшає.

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