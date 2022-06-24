У колишнього депутата виявили незаконну колекцію старожитностей із 6 тисяч музейних експонатів

Поліцейські показали журналістам найбільшу в історії незалежної України незаконну колекцію старожитностей.

Наразі її вилучено і передано на зберігання в музеї історії України, йдеться в ТСН.

Сьогодні в музеї історії України – аншлаг. Правоохоронці показують знайдені і вилучені в кримського сепаратиста предмети старовини.

«Це найбільша незаконна колекція, яка повертається до держави понад шість тисяч предметів старовини. Мечі, шаблі, шоломи, кольчуги, монети, предмети посуду, та побуту. Частина колекції ймовірно викрадена з музеїв тимчасово окупованого Криму», - каже генпрокурора.

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Спецоперацію провели минулого тижня. У центрі Києва, на горішньому поверсі офісної будівлі слідчі поліції та ДБР натрапили на старовинні скарби.

«Обшуки тривали пять діб. І власне в цьому приміщенні змогли знайти стільки об’єктів, які змогли вивезти лише 2 вантажними автомобілями», - розповідають правоохоронці.

Чи не в кожному кабінеті була окрема, унікальна колекція: скіфські мечі та захисна амуніція. В іншому – старовинна кераміка, початку епохи бронзи, монети та вогнепальна зброя різних епох. Багато предметів зберігалось у неналежних умовах.

Зараз речі передані на зберігання в музей історії України. Поки – це речові докази. Та історики вже впізнають дещо зі знайденого. Археолог Всеволод Івакін показує ТСН нашийну гривню – це прикраса литовських племен Х-ХІ сторіччя. Чоловік упевнений, її вкрали чорні археологи з поховання в Київській області.

«Цей могильник грабували, як ви розумієте, оці гривні вони першими підпадали під металодетектор. Вони їх виривали, вони плюндрували поховання, виривали з шийними хребцями», - каже археолог.

Є речі поцуплені в Кримських музеях. Кримінальне провадження стосується діяльності колишнього народного депутата і чиновника. Слідство шукало докази його зв’язків із самопроголошеною владою Криму та з ватажками терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР».

«Це провадження проти людини, яка двічі була депутатом двох скликань, і головою виконавчої влади пів острова Крим. Про що це говорить: наскільки хапальний інстинкт був в чиновників», - зазначають в поліції.

Прізвище підозрюваного офіційно не називають, але журналістам вдалося з’ясувати – власник унікальної колекції - Валерій Горбатов.

У дев’яностих і на початку двохтисячних він був головою ради міністрів Автономної Республіки Крим і народним депутатом двох скликань. Після нападу Росії в 2014 році на Україну та анексію Криму, Горбатов вів спільний бізнес із родиною самопроголошеного очільника Криму Сергія Аксьонова та вів справи в окупованій Горлівці. Стаття, за якою триває слідство, передбачає десять років позбавлення волі та конфіскацію майна.

«Там лежать два мечі, один візантійський, інший варяг. Це говорить фактично що ми повертаємо собі не тільки європейській вибір, а і повертаємо собі своє», - твердить міністр культури Олександр Ткаченко.

Після суду колекція буде передана у фонди музеїв і виставлена на показ.

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