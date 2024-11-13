У Коломойського вимагають хабар у $100 млн: чому заяву бізнесмена не розслідують

На судовому засіданні бізнесмен назвав декілька прізвищ чинних високопосадовців і озвучив обставини, за яких відбувалося вимагання.
Антикорупційні органи саботують розслідування заяви бізнесмена Ігоря Коломойського. У середу, 13 листопада, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовилась змінити прокурора у цій справі.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Ще у вересні цього року під час одного із судових засідань Коломойський заявив, що від нього вимагають хабар у розмірі 100 мільйонів доларів за закриття кримінальних проваджень проти нього. Під протокол суду він назвав декілька прізвищ чинних високопосадовців і озвучив обставини, за яких це відбулося.
Наступного дня його адвокати подали з цього приводу заяву в НАБУ. Але головний антикорупційний орган України її проігнорував.
Пізніше антикорупційний суд зобов’язав детективів НАБУ все таки розпочати досудове розслідування і внести озвучені Коломойським відомості в ЄРДР.
Детектив формально ухвалу суду задовольнив: розпочав розслідування і вніс відомості у реєстр. Але озвучені бізнесменом обставини злочинів він кваліфікував за статтями Кримінального кодексу, які формально НАБУ не розслідує. Таким чином, фактично справу поховав.
Під час сьогоднішнього судового засідання його у цьому прагненні підтримали судді апеляційної палати ВАКСу.
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