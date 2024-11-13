У Коломойського вимагають хабар у $100 млн: чому заяву бізнесмена не розслідують

На судовому засіданні бізнесмен назвав декілька прізвищ чинних високопосадовців і озвучив обставини, за яких відбувалося вимагання.

Антикорупційні органи саботують розслідування заяви бізнесмена Ігоря Коломойського. У середу, 13 листопада, апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмовилась змінити прокурора у цій справі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Ще у вересні цього року під час одного із судових засідань Коломойський заявив, що від нього вимагають хабар у розмірі 100 мільйонів доларів за закриття кримінальних проваджень проти нього. Під протокол суду він назвав декілька прізвищ чинних високопосадовців і озвучив обставини, за яких це відбулося.

Наступного дня його адвокати подали з цього приводу заяву в НАБУ. Але головний антикорупційний орган України її проігнорував.

Пізніше антикорупційний суд зобов’язав детективів НАБУ все таки розпочати досудове розслідування і внести озвучені Коломойським відомості в ЄРДР.

Детектив формально ухвалу суду задовольнив: розпочав розслідування і вніс відомості у реєстр. Але озвучені бізнесменом обставини злочинів він кваліфікував за статтями Кримінального кодексу, які формально НАБУ не розслідує. Таким чином, фактично справу поховав.

Під час сьогоднішнього судового засідання його у цьому прагненні підтримали судді апеляційної палати ВАКСу.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про скандальну "справу Коломойського", та з'ясовував, що "закидають" бізнесменові та Нагадаємо, ранішезібрав усе, що відомо про скандальну "справу Коломойського", та з'ясовував, що "закидають" бізнесменові та що не так зі звинуваченнями.

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