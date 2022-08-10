У Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли про ворожі літаки, які були на аеродромі в Криму

У вівторок, 9 серпня, на військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці, що в анексованому Криму, пролунала серія потужних вибухів.

Наразі на захопленому росіянами летовищі окупанти розміщували винищувачі та бомбардувальники. Зокрема, це літаки Су-30СМ, Іл-76, Су-24М. Там також, можливо, були вертольоти.

Про це під час телемарафону розповів спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"З вибуху видно, що знищено склад авіаційного озброєння, була детонація серйозна. Будемо сподватися, що техніка знищена так само, як і склад. Тому що було видно декілька вибухів по території фактично всьог летовища", - каже Ігнат.

За його словами, аеродром небезепечний, адже розташований на підльоті до України. "З цього аеродрому постійно щодоби злітали лтаки окупантів Вони патрулюють у Чорному морі постійно, змінюються лише літаки і екіпажі", - наголосив спікер командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, що 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.

Згодом з'явилася перша офіційна реакція України на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали російсько-окупаційній владі у "про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях".

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