"У кожному з нас сила": Ляшко назвав регіони України, де вакцинуються найактивніше

Понад 34% українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу.
Україна перетнула позначку в 20 мільйонів проведених щеплень проти коронавірусу. Для досягнення перших 10 мільйонів знадобилось майже 7 місяців, для других 10 мільйонів - трішки більше 2 місяців.
Про це сказав на брифінгу міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Сьогодні понад 34% українців віком від 18 років отримали хоча б одну дозу антиковідної вакцини. Вікова група 60 і старше - 32%. Найкращі показники вакцинації людей старше 60 років в м. Києві (60%) та Львівській області - майже 51%. Найкраще в цій віковій групі вакцинуються люди віком від 60 до 69 років - відсоток вакцинованих принаймні однією дозою становить - 41%. В столиці та Львівській області показник вакцинованих в цій віковій групі вже досяг 80%. Позначку в 50% також перетнули Полтавська та Херсонська області", - повідомив Ляшко.
Утім, за його словами, цього ще не достатньо для подолання епідемії коронавірусної хвороби.
"Кожен з нас може стати тим об'єднуючим ланцюжком, який допоможе перемогти пандемію, адже в кожному з нас сила. Від нас залежить результат, "лінію" захисту тримають наші медики, наше завдання стати їх волонтерами і переконати хоча б своє оточення вакцинуватись", - повідомив голова МОЗ.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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