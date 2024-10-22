У Краматорську підірвали автомобіль начальника бойової підготовки ЗСУ: що відомо (фото)

За інформацією ТСН.UA, вибуховий пристрій був закладений у машину заздалегідь і здетонував під час спроби завести автомобіль.
У Краматорську Донецької області підірвали автівку начальника бойової підготовки ЗСУ. Потужний вибух пролунав у вівторок, 22 жовтня, о 09:30.
За інформацією ТСН.UA, вибуховий пристрій був закладений у машину заздалегідь і здетонував під час спроби завести автомобіль.
Офіцер у важкому стані.
За попередніми даними, невідомі заклали вибуховий пристрій під службовий автомобіль марки Mercedes-Benz ML.
Вибухівка спрацювала в той момент, коли автомобіль марки Mercedes-Benz ML почав рух. Водія у важкому стані доправили до лікарні.
Нагадаємо, 21 жовтня Полтавський ТЦК та СП повідомив про самогубство чоловіка. Але у поліції зовсім інша версія трагедії.
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