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У Краматорську підірвали автомобіль начальника бойової підготовки ЗСУ: що відомо (фото)

У Краматорську підірвали автомобіль начальника бойової підготовки ЗСУ: що відомо (фото)

У Краматорську підірвали автівку начальника бойової підготовки ЗСУ / Фото: із соцмереж / Фото: із соцмереж

За інформацією ТСН.UA, вибуховий пристрій був закладений у машину заздалегідь і здетонував під час спроби завести автомобіль.

У Краматорську Донецької області підірвали автівку начальника бойової підготовки ЗСУ.  Потужний вибух пролунав у вівторок, 22 жовтня, о 09:30.

За інформацією ТСН.UA, вибуховий пристрій був закладений у машину заздалегідь і здетонував під час спроби завести автомобіль.

Офіцер у важкому стані.

У Краматорську підірвали автівку начальника бойової підготовки ЗСУ / Фото: із соцмереж / ©
У Краматорську підірвали автівку начальника бойової підготовки ЗСУ / Фото: із соцмереж

За попередніми даними, невідомі заклали вибуховий пристрій під службовий автомобіль марки Mercedes-Benz ML.

У Краматорську підірвали автівку начальника бойової підготовки ЗСУ / Фото: із соцмереж / © із соцмереж
У Краматорську підірвали автівку начальника бойової підготовки ЗСУ / Фото: із соцмереж / Фото: із соцмереж

Вибухівка спрацювала в той момент, коли автомобіль марки Mercedes-Benz ML почав рух. Водія у важкому стані доправили до лікарні.

Нагадаємо, 21 жовтня Полтавський ТЦК та СП повідомив про самогубство чоловіка. Але у поліції зовсім інша версія трагедії.

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