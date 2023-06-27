У кранах нікопольців вперше після підриву Каховської ГЕС в кранах з’явилась вода, але щодо неї є пересторога

Цю воду поки можна використовувати як технічну, бо вона з підвищеним вмістом хлору.

Централізоване водопостачання повертається в Нікополь. Мережі вже почали заповнювати, повідомив міський водоканал, йдеться в ТСН.

Проте нині ця рідина непридатна до пиття, адже має підвищений вміст хлору для дезінфекції труб. Тиск знижений, тож вода у кранах з’явилася ще далеко не у всіх споживачів.

Весь Нікопольський район та частина Криворізького, загалом 200 тисяч людей, лишилися без водопостачання через стрімке обміління Каховського водосховища після теракту росіян на ГЕС.

Відтоді комунальники працюють, аби брати воду з інших джерел. До населених пунктів вже понад два тижні привозять цистерни. Також пільговим категоріям безкоштовно роздають бутильовану воду. Мешканці змушені збирати й дощову для побутових потреб.

Нагадаємо, що у Миколаївській області після підтоплення пішла вода, на подвір'ях людей все вкрите очеретом. Воду із криниць брати не можна, адже вона має неприємний запах. Все майно людей пошкодженне, а городина знищена.

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