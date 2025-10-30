У Кременчуці чоловік відкрив вогонь у ТЦК: є поранені

Пістолет / © Freepik

Доповнено додатковими матеріалами

На Полтавщині в місті Кременчук сталася стрілянина у будівлі ТЦК та СП, двоє працівників отримали поранення.

Про це повідомили ТСН.ua джерела у Полтавській обласній владі та поліції.

«Чоловік 1977 року народження здійснив постріли з вогнепальної зброї. Внаслідок цього двоє працівників ТЦК та СП отримали поранення нижніх кінцівок. У порушника вилучена зброя», — повідомили в коментарі для ТСН.ua поінформовані джерела у Полтавській обласній владі.

В поліції Полтавщини ТСН.ua підтвердили факт звернення.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує деталі.

Пізніше у Полтавському областному ТЦК та СП повідомили, що інцидент стався близько 16-ї години 30 жовтня.

«Під час оформлення документів і обов’язкового огляду у відповідь на запитання працівника поліції щодо наявності заборонених предметів чи речовин, він дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) і здійснив кілька пострілів. У результаті двоє військових отримали поранення гомілки. Станом на тепер військовослужбовці перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує», — зазначили у ТЦК.

Наразі стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, в Одесі відбувся груповий напад на військовослужбовців ТЦК та СП. Це сталося під час виконання ними службових обов’язків.