У Кремлі йде боротьба за місце біля Путіна: Жданов пояснив, чому Росія штурмує Соледар

У Кремлі йде політична боротьба між засновником приватної військової компанії "Вагнер" Євгеном Прихожином та Міністерством оборони РФ. Якій групі вдасться взяти Соледар в Україні, то та і займе місце біля головного "фюрера" Володимира Путіна.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua.

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"Це не стільки війна, а політика. Йде конкурентна боротьба за місце біля Путіним. Чому Соледар? Вони вирішили, що там найслабкіше місце у нашій обороні. Тому вони припинили активні атаки на Бахмут. Вони зрозуміли, що там вони не пройдуть. Тому вони вирішили штурмувати Соледар. Спочатку вони пішли на оточення з півночі-півдня, а потім - у штурм в лоб", - розповів експерт.

Жданов пояснив, через критику "вагнерівцями" Міноборони РФ Шойгу почав збирати біля себе відданих людей. Тому російський міністр призначив Лапіна, якого звинувачували у "здачі" Лимана, командувачем Сухопутних військ РФ.

"Пригожин хоче зробити на цьому свою політичну кар'єру. Він хоче довести, що приватна кампанія набагато краща, ніж регулярна російська армія. Таким чином він буде вимагати відставки військового керівництва ЗС РФ і, можливо, його призначення чи Кадирова на цю посаду (командувача російських військ в Україні - ред.). До речі, Кадиров після втрати Лимана заявляв, що: "Дайте мені Генштаб, я навчу їх воювати". Що робить Генштаб? Вони розуміють, що дуже серйозний наїзд на них. Відповідно, Шойгу починає збирати біля себе найбільш відданих. Це говорить про призначення Лапіна начальником штабу Сухопутних військ. І вони починають підкреслювати, що там воюють також регулярні частини ЗС РФ. Саме десантні війська. Це найбільш боєздатна частина армії", - пояснив він.

Нагадаємо, український військовий, який обороняє Соледар, розповів, що ситуація у місті "дуже складна" і що "наступні 24 години будуть критичними".

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