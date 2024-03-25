У Криму гриміли вибухи: які "сюрпризи" для Путіна і що відомо про наслідки "бавовни"

У тимчасово окупованому Криму є нові ураження і потоплені ворожі кораблі.

Вибухи, як розпочалися 23 березня, так досі й не закінчуються. У тимчасово окупованому Криму Чорноморський флот РФ втрачає все нові судна, знову є ураження і потоплені кораблі. Усе, що відомо про триденну атаку на бляшанки ЧФ РФ і не тільки, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.ua.

Пізно ввечері 23 березня у Криму було оголошено повітряну тривогу, після чого пролунало щонайменше шість потужних вибухів. Кажуть, вибухи лунали з боку Козачої бухти, що за 15 км від Севастополя, а путінський міст знову перекривали.

Ви будете сміятися, але окупанти написали спершу, що то у них горить трава.

Попри те, що про потужні вибухи місцеві повідомляли з Джанкоя, Севастополя, у районі Козачої бухти і мису Фіолент, представники окупантів запевнили: "Над Кримом активно працює ППО".

Мінус кораблі

Окупанти ж кричать, що це була чи не наймасованіша атака на півострів за всю війну. А згодом в телеграм-каналі "Страткому ЗСУ" заявили, що Сили оборони України успішно уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв’язку та кілька об’єктів інфраструктури ЧФ РФ в тимчасово окупованому Севастополі.

А телеграм-канал "Кримський вітер" з посиланням на підписників повідомив, що атаки зазнав головний вузол спецзв’язку Чорноморського флоту РФ. Про цей влучання в цей об’єкт також повідомили Osint technical, написавши:

"Схоже, що щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow врізалися в головний центр зв’язку Чорноморського флоту Росії".

Після цього командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував "льотчикам і морякам за успішну бойову роботу".

Скільки окупантів ліквідовано

Згодом телеграм канал "Кримський вітер" з посиланням на власні джерела, повідомив, що внаслідок атаки на пункт зв’язку ЧФ РФ по вулиці Руднєва, 34 окупантів відразу отримали почесний статус "200", ще десятеро стали "трьохсотими".

Що відомо про знищені кораблі

Словом, російський "Азов" – це великий десантний корабель проекту 775М, побудований у польському Гданську, увійшов до складу флоту у 1990 році. Водотоннажність корабля 4080 тонн, довжина 112,5 метра, ширина 15 метрів, осаду 3,7 метра, вміщає екіпаж з 87 осіб.

Озброєння ВДК "Азов" складають: артилерійська установка АК-176, дві шестиствольні артилерійські установки АК-630, система залпового вогню УМС-73 "Град", чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2". На борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки і вантажів та 225 десантників.

ВДК "Ямал" має усі ті самі характеристики, однак на його озброєнні 2 здвоєні 57 мм артилерійські установки АК-725, 2 пускові установки реактивної системи залпового вогню А-215 "Град-М", 4 пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2". На борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки і вантажів та 225 десантників.

Скільки ракет було випущено загалом – невідомо. Гауляйтер Развозжаєв повідомляв про перехоплення засобами ППО "понад 10 ракет", але щось таки пішло не так і ППО виявилося дірявим. Ба більше, у Севастополі позакривали укриття, тож людям навіть не було де сховатися.

Ураження “Ямала” підтвердили і в українській розвідці. Там розповіли про деталі пошкоджень.

"За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті", – йшлося в повідомленні.

А вже під ранок 24 березня історія повторилася і тимчасово окупований Севастополь знову прокинувся від вибухів. Ранок у Гвардійському, так би мовити, розпочався не з кави.

Пожежа на нафтобазі

Невідомі дрони вгатили по нафтобазі, після чого почалася масштабна пожежа. Що цікаво, ця нафтобаза знаходиться прямо біля залізничної станції Остряково. Згодом, місцеві почали повідомляти, що, можливо, є влучання і в гарнізон Гвардійського, й розповіли про наслідки атаки.

Традиційні вибухи

25 березня Севастополь традиційно підхопив естафету й знову розпочав день з вибухів. Наразі невідомо, чи є влучання, втім випливла інформація, що атака 24 березня була не лише по нафтобазі, а й по російському розвідувальному кораблю "Іван Хурс". Про це повідомило видання ASTRA з посиланням на джерела.

"У ніч з 23 на 24 березня по Севастополі було запущено 18 ракет. Збито 11 з них. Пошкоджено БДК "Азов" і "Ямал" та розвідувальний корабель "Іван Хурс", – йшлося в повідомленні.

Що відомо про корабель "Іван Хурс"

За даними джерел ASTRA, в "Іван Хурс" потрапили одразу 2 ракети. Про постраждалих невідомо. На скільки пошкоджений корабель, ще перевіряють.

Нагадаємо, що у травні 2023 року цей корабель вже зазнавав пошкоджень, за ним кілька годин полювали українські надводні дрони "Магура". Тоді корабель-розвідник РФ виконував завдання за 120 кілометрів на північний схід від протоки Босфор. До завдань корабля входить забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за компонентами американської системи протиракетної оборони.

А нарекли його на честь начальника Розвідувального управління Головного штабу ВМФ СРСР у 1979—1987 роках — віцеадмірала Івана Хурса. Вмістити корабель міг 131 людину та витримати 4 тони навантаженості. Розробники розглядали, що такий корабель, як "Іван Хурс", може виступати в ролі "флагмана мережецентричної війни" і стати координатором дій для цілої ескадри або корабельної ударної групи, яка перебуває у взаємодії з авіацією і сухопутною армією.

Крім цього, 25 березня в ефірі телемарафону “Єдині новини” начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що мінуснули в Криму не лише кораблі, а й російських керівників.

"Це дійсно потужний удар по логістиці, це потужний удар по управлінню військами. Тому що знов-таки серед переліченого фігурує і командний пункт, і офіцерський склад. Відповідно, відбувається переорієнтування управління військами, переорієнтування сил та засобів, оскільки втрачені конкретні керівники", – сказала Гуменюк.

Й на додачу, вона зазначила, що “бавовна” в Криму не закінчується, роботи ще багато. Тож, чекаємо.

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У КРИМУ ПРОГРИМІЛИ ВИБУХИ! Для Путіна є сюрприз!