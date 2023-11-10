У Криму знову гаряче: як ЗСУ і ГУР відправляють Чорноморський флот Росії на дно

Черговий запальний ранок у Криму – не встигли окупанти оговтатись від втрати ракетного корвета “Аскольд”, як їм прилетіла добавка.

У Чорноморському флоті РФ знову не дорахувались кораблів! Але це ще не все. Є втрати і серед особового складу.

Про успішну операцію ЗСУ детальніше йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.ua.

10 листопада близько 6 ранку у селі Чорноморське поблизу Євпаторії пролунало 5 вибухів. У місцевих телеграм-чатах – паніка. Люди скаржаться, що в сусідніх будинках посипались вікна. Згодом проукраїнський телеграм канал "Крымский ветер" опублікував кадри, де чутно та видно вибухи.

За інформацією “Крымского ветра”, щось влучило в казарму окупантів. Приїхали на місце і російські водолази. Це свідчить про те, що є кого витягати і з під води.

У Міноборони РФ традиційно кажуть, що нічого не трапилося, а російська ППО нібито збила аж 2 ударних дрони. На що вони взагалі розраховують там? Вони хочуть надурити кримчан, які самі прокинулись від вибухів чи “скрєпцов з російської глубінки”?

Так, відео прильоту уже вільно гуляє мережею. Ніби понабирали до рота води і всі без винятку кримські гауляйтери. А ще вчора вони всі скопом з’їхалися пом’янути іншого зрадника України Стрємоусова. Ага, це той херсонський міський навіжений, який співав про "Російську Амазонку" та російські єгипетські піраміди.

Наспраді ж у Криму вдалося потопити 2 швидкісні десантні катери. І ніякими не БПЛА, а саме надводними безпілотниками. Цю інформацію уже підтвердили в ГУР та показали відео.

Корабель класу “Серна” може перевозити до 45 тонн вантажу, тобто потягне танк, або близько сотні людей. Після втрати крейсеру “Москва”, який був величезною плавучою системою ППО для їх флоту, на “Сернах” почали возити ЗРК "ТОР" для прикриття інших ракетоносіїв. В теорії, такими кораблями можна підвозити і корисні вантажі військам, якщо немає можливості зробити це суходолом.

Пригоди окупантів в українському Криму на цьому не закінчились. За інформацією ГУР, на початку місяця у Сімферополі "мобіки" до смерті забили свого командира і втекли до РФ.

Тепер дійсно, як у пісні, полковнику ніхто не напише. Не менш хороші новини для українців і з Брянщини. Там якісь невідомі, але гарно озброєнні добродії, "задвохсотили" підполковника місцевого ФСБ. Про це пише один з російських телеграм каналів.

Ну що можна сказати, 10 листопада запам’ятається окупантам надовго. Як кажуть у Буданова, справедлива відплата знайде кожного.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ФЛОТ РФ іде НА ДНО! Блискуча операція ГУР: у Криму знову гаряче!