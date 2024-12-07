У Кривому Розі 11-річний хлопець під час ракетного удару врятував всю свою родину: що він зробив

11-річний хлопчик врятував свою родину під час російського удару по Кривому Рогу. 11 листопада окупанти поцілили балістикою по звичайній житловій багатоповерхівці міста. На місці спалахнула пожежа, потрощило цілі поверхи. Тоді четверо людей загинули, ще 11 зазнали поранень.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

11-річний Платон Толстий з Кривого Рогу вберіг найрідніших під час удару балістикою. Він змусив маму та сестру під час тривоги негайно сховатися в коридорі.

Ця частина - єдина, що вціліла в оселі. Внаслідок удару ракети по пʼятиповерхівці 11 листопада четверо людей загинуло. Ще 14 постраждало. Серед поранених був і Платон. Зараз вже одужав і повернувся до занять. Живе разом з родиною у родичів.

Наслідки обстрілу будинку

І хоча майже всі його речі знищені внаслідок вибуху - мріє лише про перемогу. А от рідні дякують йому за збережені життя

"Це диво, просто диво, що він подивився, що він покликав, що ми встигли", - каже мати хлопчика.

"Ти мені зробив дуже великий подарунок на все життя, що ви залишилися живі. Дякую тобі", - каже батько хлопчика.

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