У Кривому Розі хлопчик врятував сім’ю від ракетного удару, прочитавши попередження у Telegram: “Ніколи не думали, що це може трапитись з нами”

У Кривому Розі 11-річний Платон Толстий врятував найрідніших під час російського удару балістикою. Хлопчик змусив маму та сестру під час тривоги негайно сховатися в коридорі. Попередження про небезпеку він прочитав у Telegram-каналі “Дніпро Alerts”.

Про це мама Платона Ірина Толстий розповіла ТСН в ефірі телемарафону.

“Це було несподівано. Ніколи не думали, що таке може трапитись взагалі зі мною, з нами, з нашим домом, з нашими друзями-сусідами, з яким трапилось справжнє горе. Немає що казати”, — розповіла жінка.

Сам герой-рятівник каже, що хотів би пам'ятати цей день. А жахіття про ракетний удар по їхньому будинку йому не сняться.

Платон Толстий / Скриншот із відео ТСН

Мама розповідає: якби не син, вони б не врятувалися. Єдине, що вціліло в квартирі — “п’ятачок”, де вони ховалися в коридорі і шматок плити-перекриття.

“Він молодець. Він прочитав Телеграм-канал, на який підписаний, Дніпро Alerts, і там написали “балістика Кривий Ріг, кабанчиком в укриття”. І він одразу стрибнув у коридор перший, погукав нас, і ми теж пішли. Може не так швидко, просто йшли, я по дорозі набирала чоловікові, щоб він теж сховався, і коли він підняв слухавку, нас уже засипало. Я кричала, нас засипає, ми вдома, в квартирі на п'ятому поверсі”, — розповіла Ірина Толстий.

За її словами, всі друзі-сусіди були дуже раді побачити Платона, коли він вийшов у двір.

“Усі прибігли обійматися і дуже плакали за Кирилом (який загинув внаслідок атаки — ред.)” — каже мама.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Балістика, Кривий Ріг! ДИТИНА ВРЯТУВАЛА РОДИНУ ВІД СМЕРТІ! ЕКСКЛЮЗИВНІ ПОДРОБИЦІ В ТСН

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