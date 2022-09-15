У Кривому Розі під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи: над містом видно чорний дим

У Кривому Розі 15 вересня під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи.

Росіяни вкотре запустили ракети по мирному українському місті. На місцях "прильотів" видно чорний дим.

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Вибухи у Кривому Розі пролунали 15 вересня орієнтовно о 17:00. Інформацію про наслідки та потерпілих уточнюється.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Знову два прольоти в районі гідротехнічних споруд", - повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області всю минулу ніч боролися з наслідками російського ракетного удару. Там "приборкували" воду, яка розлилася після атаки по гідротехнічних спорудах міста.

Також російська армія вдень 15 вересня вдарила крилатою ракетою по Кривому Рогу. Вона влучила у промислове підприємство. Будівля зазнала серйозних руйнувань.

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