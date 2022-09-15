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У Кривому Розі під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи: над містом видно чорний дим

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У Кривому Розі під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи: над містом видно чорний дим

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Кривому Розі 15 вересня під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи.

Росіяни вкотре запустили ракети по мирному українському місті. На місцях "прильотів" видно чорний дим. 

Про це з місця події повідомляє кореспондент ТСН.ua. 

Вибухи у Кривому Розі пролунали 15 вересня орієнтовно о 17:00.  Інформацію про наслідки та потерпілих уточнюється. 

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі. Знову два прольоти в районі гідротехнічних споруд", - повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області всю минулу ніч боролися з наслідками російського ракетного удару. Там "приборкували" воду, яка розлилася після атаки по гідротехнічних спорудах міста.

Також російська армія вдень 15 вересня вдарила крилатою ракетою по Кривому Рогу. Вона влучила у промислове підприємство. Будівля зазнала серйозних руйнувань.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
13к
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