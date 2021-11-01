У Кривому Розі помер молодий військовий, якого знайшли біля казарми з травмою голови

У Кривому Розі помер молодий військовий, якого знайшли біля казарми з травмою голови

Строковик помер сьогодні вранці, 1 листопада.

У Кривому Розі у лікарні помер 21-річний військовослужбовець, якого 31 жовтня знайшли непритомним із травмою голови біля казарми. Хлопець помер сьогодні вранці, 1 листопада.

Про це у коментарі ТСН.ua підтвердили у приймальному відділенні міської клінічної лікарні №2.

Нагадаємо, 31 жовтня на території військової частини №3011 Нацгвардії України знайшли 21-річного призовника з Херсонської області у непритомному стані із травмою голови. У строковика діагностували черепно-мозкову травму та струс мозку. Його прооперували у міській лікарні, після цього перевели в реанімацію. Солдат перебував під апаратом штучної вентиляції легень. Однак, попри старання лікарів, врятувати хлопця не вдалося.

Як прокоментувала ТСН.ua пресофіцерка частини Тетяна Якимчук, наразі Державне бюро розслідувань та прокуратура проводять слідчі дії за цим фактом.

Як інформували раніше, що військовий-строковик застрелився на посту. Сталося це в навчальному центрі "Десна" у Чернігівській області.

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