У Кривому Розі понад 600 будинків залишились без опалення: у місті стались сутички (фото, відео)

У Кривому Розі люди вийшли на протест через те, що під час морозів залишились без опалення. Що відомо?

У Кривому Розі на Дніпропетровщині під час морозів понад 600 будинків залишилось без опалення. Через це люди вийшли на акцію протесту, яка закінчилась перекритою дорогою та сутичками.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Доведені до відчаю жителі Кривого Рогу кажуть — це єдиний спосіб привернути увагу влади та змусити "Теплоцентраль" надавати опалення. Що цей опалювальний сезон у Кривому Розі простим не буде, стало зрозуміло ще у листопаді. Без опалення тоді опинились близько 1000 будинків. У "Теплоцентралі" тоді виправдовувались: у підприємства борги, брак персоналу та старі мережі, які погнили через погану якість води. Тоді дати тепло в оселі містян вдалось лише після втручання профільного міністерства, але ненадовго. Бо тепер вийшла з ладу одна з найбільших котелень — у "Теплоцентралі" кажуть, що через погану воду, яка потекла по трубах після російського теракту на Каховській ГЕС.

У Кривому Розі люди залишились без опалення

Восени міняти і латати зношені мережі з'їхались десятки бригад з усієї України. Але це місто не врятувало.

Юлія показує нам квартиру сусідів. Донедавна тут мешкав літній чоловік — випробування холодом він не витримав, з"їхав на дачу. Температура в кімнатах — десять градусів. У квартирі самої Юлії трохи тепліше: гріє кондиціонер та електропанелі. Платіжки за електрику виходять шалені. Та найцікавіше, що за холодні батареї "Теплоцентраль" теж вимагає гроші.

"За січень місяць ми заплатили за опалення 1000 гривень приблизно, а за світло ми заплатили 2700", — каже Юлія Кобилянська.

Не нараховувати гроші за послугу, якої немає — цього вимагають мітингарі. Доведені до відчаю, протестувальники заблокували рух на магістралі. Встигають почубитись з водіями, але не розходяться. Зрештою на місце приїздять заступник міського голови та керівники "Теплоцентралі".

Акція протесту у Кривому Розі

Але коли в оселях буде тепло — відповіді не дають. Кажуть, на ремонт котельні піде не менше тижня. Найближчими днями у Кривому Розі синоптики прогнозують до мінус десяти.

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