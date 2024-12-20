Росіяни завдали ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі: фото, відео

У Кривому Розі на Дніпропетровщині через атаку росіян постраждало шестеро людей, серед яких 15-річна дівчинка. Місто росіяни вже другий день поспіль атакують балістикою. Ракета влучила у двоповерховий будинок. Сусідні теж потрощило.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Окупанти атакували 2-поверховий будинок, який перетворився на руїну. З-під завалів витягли двох людей - батька та доньку. Їх одразу доправили до лікарні. Життя поза загрозою, заспокоїли медики.

Вибух пролунав після одинадцятої вечора, коли майже всі жителі були вдома.

"Лежав на кроваті. Вибух. На мене впала рама. Потім встав. Вийти не міг, до з рами двері випали. Я вийшов, пішов сусіду помагати спасать", - каже потерпілий.

Наслідки удару по Кривому Розі

Кімната, де спала, кухня та коридор - це все, що лишилося від квартири пані Інни. Ще дві кімнати впали з другого поверху.

"Все життя в цьому будинку минуло! Три покоління тут жило. Ще мої дідусь та бабуся! Жодної світлини не лишилося! Все було в тій кімнаті", - каже жінка.

Вибух був такої сили, що ванни розкидало подвірʼям.

Внаслідок ракетної атаки побито зо два десятки приватних будинків та три багатоповерхівки. Люди оговтуються від шоку. Постраждала ще й лікарня поблизу.

Росіяни обстріляли Кривий Ріг

"Вибито майже всі вікна. Пацієнти були переведені в іншу лікарню. Вони не постраждали. Їхнє життя в безпеці Побиті оселі обстежують, аби встановити, чи немає загрози подальших руйнувань", - каже Євген Ситниченко, голова Криворізької РВА.

Жителі збирають те, що вціліло, і закривають вибиті шибки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 18:00 20 грудня. ЗВІРЯЧІ УДАРИ ПО КИЄВУ ТА ХЕРСОНУ! Кібератака на держреєстри!

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