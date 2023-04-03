У Кривому Розі стався вибух у житловому будинку: що відомо (фото)

Несучі конструкції не постраждали, а от міжкімнатні перегородки зруйновані та вибиті шибки в під'їзді.

У Кривому Розі зранку 3 квітня стався вибух у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Черніхівського. За попередньою інформацією від рятувальників, вибухнув газ у квартирі.

Про це ТСН.ua повідомили в ДСНС України у Дніпропетровській області.

"У квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку, попередньо, стався вибух газоповітряної суміші. Унаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 70 квадратних метрів", - прокоментував керівник пресслужби Сергій Ковтонюк.

Фото очевидців з Мережі

Загиблих унаслідок вибуху не виявлено. Чотири людини постраждали, ще десять осіб врятували співробітники ДСНС.

Пожежу ліквідували близько 8:10 ранку. Руйнувань несучих конструкцій будинку не виявили. Частково зруйновані міжкімнатні перегородки в квартирі, вибиті шибки в першому під'їзді. Триває обстеження будинку.

Фото очевидців з Мережі

Нагадаємо, у Кривому Розі на Дніпропетровщині чоловік двічі ухилився від мобілізації. На суді він визнав провину, його покарали.

Зростання пенсій та тарифи на світло і воду: чого чекати українцям у квітні

Читайте також: