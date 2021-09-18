У Кривому Розі троє комунальників надихалися парами аміаку й померли

На підприємстві та у міськраді інцидент не коментують.

Троє комунальників загинули на Дніпропетровщині. Чоловіки працювали на Криворізькому водоканалі і мали провести роботи в системі очисного комплексу. Утім, надихалися парами аміаку і померли.

Про це 18 вересня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Водоочисний комплекс, де загинули одразу троє працівників, – в селищі Радушне неподалік Кривого Рогу. На території підприємства вже завершилися слідчі дії. Водоочисний комплекс вважається стратегічним об’єктом, тому на територію знімальну групу ТСН не пустили.

За попередньою інформацією, працівники отруїлися парами аміаку під час проведення робіт із каналізаційними системами. Поліція розглядає версію порушення правил безпеки.

Новини України: троє робітників Криворізького водоканалу надихалися парами аміаку і померли

"Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Працівники поліції проводять досудове розслідування і з'ясовують усі обставини", - зазначила речниця Криворізького відділу поліції Оксана Лєсонєн.

Загиблі працівники, а їм було 39, 43 та 59 років, не перевірили наявність і концентрацію небезпечного газу перед початком роботи. Та й працювали без засобів захисту. Це і стало причиною отруєння на дні відстійника - на глибині 6 метрів.

Прокоментувати, чому люди в небезпечних умовах працювали без засобів захисту, на підприємстві відмовилися. Кажуть, керівництва немає на місці. У Криворізькій міськраді загибель працівників водоканалу також не прокоментували.

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