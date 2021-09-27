У Кривому Розі учениця після "виховного процесу" потрапила до лікарні: батьківський комітет захищає директорку школи

Частина батьків звинуватила матір дівчинки у цькуванні педагогині.

Зі школи на лікарняне ліжко. У Кривому Розі восьмикласницю просто з уроків забрала швидка, бо в дівчини стрімко підскочив тиск. Вже у лікарні 13-річна школярка розповіла: їй стало зле після того, як її насварила директорка. Мати дівчини заявляє про булінг. І вже написала заяву до поліції та райвідділу освіти. А от директорка школи заявляє про наклеп.

Про це 27 вересня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

У розкладі восьмикласниці Таміли замість уроків крапельниці та обстеження. Сюди її доправила швидка просто зі школи.

"Зі скаргами на головний біль, слабкість, оніміння кінцівок. Потім у відділенні піднявся тиск до 130 на 90. Якщо зі слів дитини і батьків, психотравма дала дитині звуження судин і підвищення тиску", - каже заввідділенням дитячої неврології Олег Темченко.

Це був урок "Вчимося бути громадянином", що викладає директорка школи. Запізнювалася на навчання, тож не встигла сісти на своє місце, коли педагогиня зайшла до класу, розповідає Таміла.

"Починає: чому ти запізнилась, чому тебе весь клас чекає, я чекаю. І це все вона говорить не спокійно, а криками. Мені стало страшно і я почала трястись", - каже школярка Таміла Лютікова.

Урок розпочався. Таміла каже, відчувала, що їй зле, та просити про медичну допомогу боялася. Лише наступного уроку на її стан звернула увагу класна керівниця та відправила до медпункту.

"Таміла зайшла до мене до кабінету і сказала: у мене болить серце. Я поміряла їй тиск. Тиск піднявся, тому, попередивши адміністрацію, викликали швидку", - каже медсестра школи Олена Яковлєва.

Лише під час шпиталізації дівчина розповіла матері, яка приїхала до школи, чому ж так перенервувала.

"Я це розцінюю, як булінг зі сторони викладача. Доведення дитини до лікарні, до нервового зриву, до гіпертонічного кризу. Вчитель не має так себе поводити", - каже мати школярки Ірина Лютікова.

Це все наклеп, заявляє директорка школи. Твердить: учениця з останньої парти бігла на першу, а вона просто зробила школярці зауваження.

"Кажу, що всі діти за своїми робочими місцями, ти біжиш до своєї парти, поясни мені, будь ласка, чому це відбувається. Це виходить так, що вчитель не може подивитись! Вчитель не може запитати! Вчитель не може зробити зауваження", - каже директорка школи Ольга Лузан.

Мати школярки вже написала заяву до поліції і вимагає покарання для директорки. Районний відділ освіти створив комісію для розслідування, але тут отримав нові заяви на захист директорки - від колективу школи та батьківського комітету.

"Вказується прохання захистити директора від цькування, від принижень і від, на їхню думку, необґрунтованих звинувачень", - каже начальниця відділу освіти Тернівського району Євгенія Колісник.

Скарг на директорку, що очолює школу 13 років, останнім часом не було, кажуть в районному відділі освіти. Але ми знайшли відео, як вона поводить себе з журналістами. Кореспондентів, що приїхали знімати сюжет про дерева на даху школи, вона виштовхала з криками. За та проти – батьки поділилися на два табори. Хто забрав дітей з цієї школи, заявляють про постійний тиск з боку директорки. Інші – навпаки звинувачують матір дитини.

"Викликали нас з чоловіком до директора. Вона нас по-різному обзивала. Казала, "ви ще плакатимете, ви ще приповзете до мене", - каже мати школяра Ольга Блудча.

"Це якесь цькування директора. Тому що ці факти! Якщо дитина хвора, то в першу чергу мають батьки слідкувати за здоров'ям дитини", - каже мати школяра Світлана Шах.

Поки ж Таміла лишається у лікарні щонайменше на тиждень. Повернутися до школи, де навчалася з першого класу, дівчина не готова. Мати каже, що шукатиме для неї нову. Результати розслідування інциденту у райвідділі освіти обіцяють оприлюднити за тиждень.

Нагадаємо, що у Полтаві дитину госпіталізували просто з шкільного уроку до лікарні, але врятувати її, на жаль, не вдалось.

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