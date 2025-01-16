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У Кривому Розі жінка заявила, що підтримує Росію та чекає на "нормальних чоловіків": вона поплатилась

У Кривому Розі жінка заявила, що підтримує Росію та чекає на "нормальних чоловіків": вона поплатилась

Жителька Кривого Рогу в заборонених соцмережах підтримувала Росію / Фото: УНІАН

Жителька Кривого Рогу в заборонених в Україні соцмережах активно підтримувала російських окупантів. Проте на суді вона заявила, що змінила свою думку. Як її покарали?

У Кривому Розі жінці, яка в соцмережах підтримувала Росію, на 12 років заборонили працювати в органах державної влади.

Про це йдеться у вироку Саксаганського районного суду м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

За даними суду, підозрюваною є незаміжня жінка, яка виховує малолітню дитину. Вона в забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" заявляла про підтримку Росії та окупантів. Зокрема, розмістила такі коментарі російською мовою:

  • "Час уже закінчити цю війну. Може, допоможемо і нехай усе буде добре, коли правитиме велика країна Росія!!!!!"
  • "Нарешті прийдуть нормальні чоловіки і буде все класно, допоможемо нашим солдатам та закінчимо все!!!!! і буде тільки Росія".

На суді жителька Кривого Рогу провину визнала і розкаялася. Вона заявила, що вже змінила свою думку і тепер підтримує Україну.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жінку винною за ч. 1 ст. 111-1 КК України. Її позбавили права обіймати будь-які посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 12 (дванадцять) років.

Також жителька Кривого Рогу повинна сплатити майже 12 тис. грн за проведення експертиз.

Вирок суду / ©
Вирок суду

Нагадаємо, українка пояснила, чому передавала росіянам дані про ЗСУ та військову техніку.

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