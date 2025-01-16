У Кривому Розі жінка заявила, що підтримує Росію та чекає на "нормальних чоловіків": вона поплатилась

Жителька Кривого Рогу в заборонених в Україні соцмережах активно підтримувала російських окупантів. Проте на суді вона заявила, що змінила свою думку. Як її покарали?

У Кривому Розі жінці, яка в соцмережах підтримувала Росію, на 12 років заборонили працювати в органах державної влади.

Про це йдеться у вироку Саксаганського районного суду м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

За даними суду, підозрюваною є незаміжня жінка, яка виховує малолітню дитину. Вона в забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" заявляла про підтримку Росії та окупантів. Зокрема, розмістила такі коментарі російською мовою:

"Час уже закінчити цю війну. Може, допоможемо і нехай усе буде добре, коли правитиме велика країна Росія!!!!!"

"Нарешті прийдуть нормальні чоловіки і буде все класно, допоможемо нашим солдатам та закінчимо все!!!!! і буде тільки Росія".

На суді жителька Кривого Рогу провину визнала і розкаялася. Вона заявила, що вже змінила свою думку і тепер підтримує Україну.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав жінку винною за ч. 1 ст. 111-1 КК України. Її позбавили права обіймати будь-які посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 12 (дванадцять) років.

Також жителька Кривого Рогу повинна сплатити майже 12 тис. грн за проведення експертиз.

Вирок суду

Нагадаємо, українка пояснила, чому передавала росіянам дані про ЗСУ та військову техніку.

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