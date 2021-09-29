У Кропивницькому десятки тисяч фермерів на аграрній виставці випробовують техніку і купують племінних тварин

У Кропивницькому десятки тисяч фермерів на аграрній виставці випробовують техніку і купують племінних тварин

Виставка-ярмарок триватиме у Кропивницькому до суботи включно.

У Кропивницькому зібралися десятки тисяч фермерів на відкриття найбільшої аграрної виставки України «Агроекспо – 2021». Цього року в ній бере участь понад пів тисячі компаній.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Представлено дуже багато техніки, але найпопулярніший виставковий павільйону, який важко назвати експозицією - це такий собі величезний контактний зоопарк племінних тварин і птахів. Їх пропонують на розведення. Кого тут тільки немає: корови, коні, вислюки, гігантські кролі та півні. Дуже доглянуті і чистенькі. Відвідувачі з ними фотографуються, поки є з ким, бо тварин розкуповують дуже швидко. «Тільки для любові, не для м’яса, для душі», – кажуть відвідувачі.

І таких тематичних павільйонів на виставці чимало - територія величезна. 510 компаній представляють свою продукцію. До всього ж, всі експонати на виставці можна випробувати в ділі - у полях, а потім вже купити. Власне випробовування техніки почнуться вже сьогодні пообіді. Поки ж фермери роздивляються і прицінюються. Кажуть є урожай, тож і гроші є.

«Цьогоріч кращий настрій, бо бачимо, що урожай очікується кращий, ніж минулого року», - запевняє фермер Анатолій.

Виставка-ярмарок триватиме у Кропивницькому до суботи включно. У готелях до кінця тижня не залишилося жодного вільного місця, але обласний центр ще очікує на десятки тисяч гостей. Бо власне аграріі продовжують з’їжджатися.

Новини України: у Кропивницькому відкрилася найбільша аграрна виставка "АгроЕкспо 2021"

Нагадаємо, що сьогодні для одного американського фермера день обернувся на випробування. Фермер випасав своє стадо на великому огородженому полі. Однак з невідомих причин кози разом із собаками, які їх охороняли, повалили паркан й побігли геть. Спочатку їх помітили на жвавій трасі - тоді хтось із водіїв викликав поліцію.

А ось в Україні у розпалі сезон винограду. Утім, фермери б'ють на сполох, адже віддають його за безцінь.

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