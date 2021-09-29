У Кропивницькому десятки тисяч фермерів на аграрній виставці випробовують техніку і купують племінних тварин

Виставка-ярмарок триватиме у Кропивницькому до суботи включно.
У Кропивницькому зібралися десятки тисяч фермерів на відкриття найбільшої аграрної виставки України «Агроекспо – 2021». Цього року в ній бере участь понад пів тисячі компаній.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Представлено дуже багато техніки, але найпопулярніший виставковий павільйону, який важко назвати експозицією - це такий собі величезний контактний зоопарк племінних тварин і птахів. Їх пропонують на розведення. Кого тут тільки немає: корови, коні, вислюки, гігантські кролі та півні. Дуже доглянуті і чистенькі. Відвідувачі з ними фотографуються, поки є з ким, бо тварин розкуповують дуже швидко. «Тільки для любові, не для м’яса, для душі», – кажуть відвідувачі.
І таких тематичних павільйонів на виставці чимало - територія величезна. 510 компаній представляють свою продукцію. До всього ж, всі експонати на виставці можна випробувати в ділі - у полях, а потім вже купити. Власне випробовування техніки почнуться вже сьогодні пообіді. Поки ж фермери роздивляються і прицінюються. Кажуть є урожай, тож і гроші є.
«Цьогоріч кращий настрій, бо бачимо, що урожай очікується кращий, ніж минулого року», - запевняє фермер Анатолій.
Виставка-ярмарок триватиме у Кропивницькому до суботи включно. У готелях до кінця тижня не залишилося жодного вільного місця, але обласний центр ще очікує на десятки тисяч гостей. Бо власне аграріі продовжують з’їжджатися.
Нагадаємо, що сьогодні для одного американського фермера день обернувся на випробування. Фермер випасав своє стадо на великому огородженому полі. Однак з невідомих причин кози разом із собаками, які їх охороняли, повалили паркан й побігли геть. Спочатку їх помітили на жвавій трасі - тоді хтось із водіїв викликав поліцію.
А ось в Україні у розпалі сезон винограду. Утім, фермери б'ють на сполох, адже віддають його за безцінь.